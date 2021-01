Politie komt lockdownfeestje op het spoor door foto op Facebook: voor 24.000 euro aan boetes

De politie van Aalst heeft vrijdagavond een lockdownfeestje aan de Gentsesteenweg stilgelegd. Er waren 33 aanwezigen. In totaal werd er voor meer dan 24.000 euro aan coronaboetes uitgeschreven.

Vrijdagavond leek er voor de 33 aanwezigen van een lockdownfeestje in een woning aan de Gentsesteenweg in Aalst geen vuiltje aan de lucht, tot één van de aanwezigen het nodig vond een foto van het gebeuren te delen op zijn Facebookpagina. De politie van Aalst was meteen gealarmeerd en stuurde enkele ploegen ter plaatse. Die konden het illegale feestje onmiddellijk stilleggen.

De feiten speelden zich af rond 21 uur. Toen de ploegen van de politie van Aalst ter plaatse kwamen, konden ze vaststellen dat er zich in de woning vier baby’s bevonden, een kind van 12 jaar oud en 28 volwassenen. De aanwezigen kregen een geldboete van 750 euro. De organisator kreeg een geldboete van 4.000 euro. Alle volwassenen dienden een minnelijke schikking van 750 euro onmiddellijk te betalen. In totaal werd voor liefst 24.250 euro aan coronaboetes uitgeschreven.