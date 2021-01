Australian Open: nu ook derde vlucht met coronageval, Kimmer Coppejans moet in volledige quarantaine

Er lijkt geen einde te komen aan de saga rond de Australian Open. Nadat eerder al 47 tennissers in volledige quarantaine moesten omdat op hun vlucht naar Australië een positief coronageval was vastgesteld, is nu ook op een vlucht uit Doha een positief geval opgedoken. Onze landgenoot Kimmer Coppejans bevestigde alvast dat hij in volledige quarantaine moet, in totaal moeten nu 72 spelers in quarantaine. Andere landgenoten lijken voorlopig niet getroffen te zijn.

In Doha werden de kwalificaties gespeeld. Het lag dus voor de hand te liggen dat een aantal qualifiers op de vlucht van Doha naar Melbourne zat. Zij zullen allemaal in quarantaine moeten en dit voor een periode van veertien dagen waarin ze hun hotelkamer niet mogen verlaten. Eerder waren al 47 spelers in quarantaine geplaatst nadat op hun vlucht - vertrekkend vanuit Los Angeles en Abu Dhabi - positieve coronagevallen werden vastgesteld.

Geen raampje opendoen

‘Dit is toch wel zuur’, reageerde Coppejans vanuit Melbourne. ‘Iedereen die op onze vlucht vanuit Doha zat, moet veertien dagen in quarantaine. Normaal mocht ik dus 5 uur per dag buiten – en ik had net mijn trainingsschema gekregen toen ik het nieuws te horen kreeg. Ik ging er al van uit dat het voor mij ok was.’

Een ideale voorbereiding is het niet, beseft Coppejans. ‘Dit is uiteraard geen ideale aanloop voor een grandslamtoernooi’, bevestigt hij. ‘We mogen zelfs geen raampje of een deur opendoen in onze kamer. We laten eten bestellen via Uber. Die verplichte quarantaine zal vanzelfsprekend mijn prestatie beïnvloeden, want ik heb nog slechts een week na mijn veertien dagen om buiten te trainen. Ik zal, zo goed en zo kwaad als mogelijk, mij in mijn kamer proberen voor te bereiden maar dat is niet hetzelfde. Maar al met al ben ik toch blij dat ik hier geraakt ben vanuit de kwalificaties en dat ik kan deelnemen aan de eerste grandslam van het jaar.’