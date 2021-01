Swings zakt in slotnummer naar zesde plaats, Nederlander Roest is de nieuwe Europees kampioen allround

Bart Swings is op het EK allround in het Nederlandse Heerenveen na de tien kilometer teruggevallen naar de zesde plaats. De slotafstand werd gewonnen door de Zweed Niels van der Ploeg die met 12’42”80 die maar liefst een halve minuut sneller was dan Swings (13’13”08). De Europese titel ging zoals verwacht naar de Nederlander Patrick Roest.

Swings zette op de tien kilometer nog wel de vierde tijd neer maar werd in het eindklassement nog voorbijgestoken door Van der Poel. De Zweed eindigde op een vierde plaats. Het podium was voor Roest (goud), zijn landgenoot Bosker (zilver) en de Noor Pedersen (brons).

De schaatsers blijven in hun bubbel in Heerenveen waar nog twee wereldbekers en het WK afstanden op het programma staan. Swings mikt vooral op het WK afstanden waar hij in de massastart voluit voor een medaille wil gaan.