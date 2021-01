Buffalo’s in nesten: Hongla schenkt Antwerp gevleide zege

Antwerp heeft zondag in de Jupiler Pro League de drie punten gepakt op het veld van AA Gent. De Great Old, met nieuwe coach Frnaky Vercauteren voor het eerst op de bank, won dankzij een goal van Martin Hongla, een kwartier voor tijd, met 0-1. In de tussenstand klimt Antwerp naar de derde plaats. Gent blijft tegenvallend dertiende.

Eén opvallende afwezige in de Gentse basis: Mohammadi startte immers op de bank en werd op de linkerflank afgelost door Bukari. Voorin nam Yaremchuk – terug uit schorsing – zijn vertrouwde poitie in en kreeg Depoitre opnieuw de voorkeur op Kleindienst en Niangbo. Bij Antwerp verscheen De Pauw dan weer verrassend in de basis van Vercauteren die op links ook weer Lukaku bracht.

In een bijzonder rustig openingskwartier claimde Gent– net als vorige zondag op Beerschot - ook weer meteen het balbezit maar de enige dreiging kwam wel toen een poging in de zestien van Gouden Schoen Refaelov door Marreh nog in extremis werd geblokt. Voorts hielden beide teams elkaar perfect in evenwicht en de twee doelmannen werden dan ook zelden aan het werk gezet. Al moest Beiranvand wel een keer vol aan de bak toen Bukari na een combinatie met Depoitre plots voor hem opdook.

Bij Gent stokten de meeste aanvallen al in een vroeg stadium en daarbij viel ook op dat Bukari nog wat tijd nodig had om zich aan te passen aan die nieuwe rol op de linkerflank. De Ghanees zocht telkens met zijn rechtervoet het centrum op waarbij Nurio uit de defensie dan weer op links infiltreerde maar die ‘animatie’ leverde amper succes op. Daarvoor stak er ook teveel afval in de passing bij de Buffalo’s.

The Great Old toonde voor de pauze enorm veel respect voor de thuisploeg en kwam amper aan voetballen toe. Eenmaal de rust in zicht kwam, leken de 22 spelers al vooral af te tellen naar een kop warme thee. Wat voor rust op het veld geëtaleerd werd, was allesbehalve hartverwarmend. De grasmat kon evenwel niet als excuus worden ingeroepen want die was sneeuwvrij en lag er prima bij.

Penaltymisser

Die pauze inspireerde Gent echter wel tot meer daadkracht in de beginfase van de tweede helft. Meteen na rust kreeg Yaremchuk – na een foute tussenkomst van De Laet – een uitstekende mogelijkheid om de score te openen. De Oekraiense spits had teveel tijd nodig om de bal onder controle te krijgen en knalde uiteindelijk van dichtbij op de goed uitgekomen Beiranvand.

Even later dook Yaremchuk op aangeven van Dorsch opnieuw gevaarlijk in de zestien op, Beiranvand ging iets te driest in de voeten en ref Verboomen wees overtuigd naar de stip. Deze beslissing werd bevestigd door VAR Lardot maar Kums liet na om de 1-0 op het scorebord te zetten. De Gentse aanvoerder zette Beiranvand dan wel op het verkeerde been maar zijn poging belandde op de paal.

Na de pauze was er wel meteen opwinding. Beiranvand kegelde in de zestien onhandig Yaremchuk neer en de bal ging op de stip. Aanvoerder Kums trapte de strafschop echter tegen de paal. Antwerp ontsnapte aan een achterstand en begon nu toch ook meer drang naar voren te tonen. Het middenveld Haroun-Hongla kreeg de bovenhand en toonde dat ook in aanvallend opzicht een kwartier voor tijd. Kapitein Haroun zette Hongla met een knappe pass alleen voor Bolat en die faalde niet, 0-1.

Gent zocht nu snel opnieuw de aanval en Beiranvand moest alle zeilen bijzetten om een kopbal van Depoitre uit zijn doel te houden. Ook Bukari testte de Iraniër nog, maar die hield zijn netten schoon. Het bleef 0-1. Gent zit in zijn laatste drie wedstrijden aan 1/9. Antwerp herstelt zich van de nederlaag van vorige week in Mechelen (3-0).

Antwerp probeerde na die dubbele waarschuwing dan wel om ook wat doelgevaar te stichten maar behalve een poging van Refaelov uit een heel scherpe hoek, kon het team van Vercauteren niet laten noteren. Opnieuw naar de overkant dan maar waar Yaremchuk en Depoitre met hun tweetjes de bezoekende defensie lieten opschrikken maar het schot van Yaremchuk werd nog in extremis afgeblokt. Antwerp ontsnapte en kreeg bij een vrije trap van Refaelov ook meteen een prima mogelijkheid maar de vrijstaande De Laet kopte voorlangs.

Even later was er opnieuw appel voor een Gentse strafschop toen Bukari een indrukwekkende loopactie inzette en bij het ingaan van het strafschopgebied afgestopt werd door Gélin. Protest bij de thuisspelers maar deze keer wees de ref niet naar de stip. Antwerp reageerde nu wel gevat en nadat een kopbal van Mbokani eerst nog naast de kooi van Bolat ging, speelde Haroun even later Hongla vrij in de Gentse zestien en die liet deze kans niet liggen (0-1).

Gent zette meteen de achtervolging in en toen Depoitre enig mooi een voorzet van Hanche-Olsen in de winkelhaak leek te buffelen, pakte Beiranvand uit met een formidabele redding. Ook Bukari kreegprobeerde het dan nog maar eens vanop afstand maar Beiranvand liet zich niet verschalken en ging goed plat. In de absolute slotfase kreeg Bukari nog een mogelijkheid maar deze keer werd zijn schot voor de lijn gekeerd.