Nepalese klimmers bedwingen voor het eerst de K2 in de winter

Een groep Nepalese alpinisten heeft zaterdag voor het eerst de top van de K2, de op een na hoogste berg ter wereld, bedwongen tijdens het winterseizoen. De reus in het Karakoram-gebergte op de grens tussen Pakistan en China was de enige ‘achtduizender’ die nog niet beklommen was tijdens de winter.

‘Een team van Nepalese sherpa’s heeft deze namiddag de K2 beklommen’, zegt de secretaris van de Alpine Club of Pakistan (ACP), Karrar Haidri, zaterdag. De alpinisten hadden om 1 uur ‘s nachts lokale tijd de beklimming aangevat en om 16.56 uur hadden ze de 8.611 meter hoge top bereikt.

De eerste beklimming van de K2 dateert al van 31 juli 1954, maar de reus was nog nooit in volle winter bedwongen. Bovendien willen meer dan 50 klimmers die deel uitmaken van drie internationale expedities de K2 deze winter nog beklimmen.

Bij een van die expedities liep het fout. De Spaanse premier Pedro Sanchez liet enkele uren nadat de Nepalezen de top bereikt hadden via Twitter weten dat de Spaanse bergbeklimmer Sergi Mingote om het leven gekomen is. Zijn klimgroep wilde een andere dag naar de top klimmen. De Spanjaard zelf bevond zich in een van de kampen en hij viel in de afdaling naar het basiskamp. De man was burgemeester van Parets del Vallès voor de Catalaanse socialisten (PSC).

De bergtop geldt in het wereldje als een moeilijkere beklimming dan de Mount Everest, ‘s werelds hoogste met de top op 8.849 meter. In augustus 2008 kwamen bijvoorbeeld elf klimmers om het leven door een lawine op de flanken van de K2. Het Karakoram-gebergte is een van de bergketens die grenzen aan de Himalaya.