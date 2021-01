PVDA hekelt ‘klassenvirus’ dat kloof tussen arm en rijk vergroot

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft voorzitter Peter Mertens van PVDA zondag de groeiende tegenstellingen tussen rijk en arm in coronatijden aangeklaagd. ‘Dat corona een democratisch virus is dat iedereen gelijk treft, is de grootste leugen van 2020. Rijk wordt rijker, arm wordt armer. Dit virus is een klassenvirus.’

Mertens stak van wal met een vergelijking tussen de koeriers van bol.com die ‘voor een hongerloon’ van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat de baan opgaan en de eigenaars van Ahold Delhaize wier nettowinst is verdubbeld tot meer dan 2 miljard euro. ‘Hun fortuin is gemaakt op de kap van tienduizenden koeriers, orderpickers en kleine zelfstandigen die in volle lockdown hun winkel moesten sluiten. Zo pervers is het coronakapitalisme’, hekelt de PVDA-voorzitter.

Mertens pleit dan ook voor een ‘volwaardige’ vermogensbelasting op de grootste fortuinen. De effectentaks van de federale regering laat volgens PVDA immers de superrijken buiten schot dankzij een fiscaal achterpoortje dat de aandelen op naam buiten beschouwing laat. ‘Dat deze regering, mét Groen en sp.a aan boord, elke vermogensbelasting laat vallen is schandalig’, laakte de PVDA-voorzitter.

Mertens wil ook niet dat ‘de gewone man en vrouw’ de rekening gaan betalen van de compensaties die de Vlaamse regering na haar ‘juridisch prutswerk’ heeft beloofd aan de eigenaars van zonnepanelen. ‘Ondertussen blijft een multimiljonair als Fernand Huts elk jaar 12 miljoen euro subsidie cadeau krijgen voor zijn grote zonnepaneelparken. Deze keer moet de rekening daar naartoe gaan.’

Sanda Dia

PVDA eist ook dat de banken opnieuw uitstel van betaling geven aan kleine zelfstandigen ‘zonder extra voorwaarden’. Daarnaast breekt de uiterst linkse partij een lans voor een sterkere preventieve gezondheidszorg, gratis breedbandinternet en een structurele loonsverhoging van vijf, zes procent en een minimumloon van 14 euro.

Tenslotte sprak Mertens ook de hoop uit dat 2021 gerechtigheid zal brengen voor Sanda Dia, die het leven liet tijdens een studentendoop van Reuzegom. ‘Sanda Dia is gefolterd, vernederd en vermoord omdat hij een arbeiderskind was. En omdat hij zwart was. We staan daar te weinig bij stil. Een op de vijf van de mensen in de zorgsector heeft roots in de migratie. Hetzelfde in de schoonmaak en in de voeding. De werkende klasse is divers, de helden zijn divers, en het is absurd om ‘eigen volk eerst’ te roepen naar een virus dat in de hele wereld toeslaat.’