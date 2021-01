Derde passagier op vlucht naar Australian Open test positief, trainingen zijn uitgesteld

De start van de trainingen in aanloop naar de Australian Open is voorlopig uitgesteld. De lokale overheid nam die beslissing nadat een extra passagier die op een chartervlucht vanuit Los Angeles naar Melbourne zat, positief heeft getest op het coronavirus.

Het gaat om een lid van een televisiecrew. Hij is de derde persoon die posititief testte na een bemanningslid en een coach. De Canadese trainer Sylvain Bruneau, die op een aparte chartervlucht vanuit Abu Dhabi zat, bleek ook positief bij aankomst in Melbourne. Het viertal had voor vertrek negatief getest.

De lokale quarantaineverantwoordelijke Emma Cassar benadrukte zondag dat alle 125 mensen die op de betrokken vluchten zaten, worden beschouwd als risicocontacten. Dat betekent dat de 47 tennissers die in de vliegtuigen zaten, zich nu twee weken moeten isoleren in hun hotel voor ze groen licht krijgen.

Alle spelers waren al verplicht om bij aankomst in Australië twee weken in quarantaine te gaan, maar ze zouden een uitzondering krijgen om enkele uren per dag te trainen. Volgens Cassar zijn de trainingen evenwel opgeschort ‘omdat een aantal testresultaten nog niet binnen is’. Ze voegde eraan toe dat alle controles van de spelers waren verwerkt maaar de overheid nog wacht op de resultaten van sommige begeleiders.

47 spelers in quarantaine

Nog zondag bood Sylvain Bruneau, de coach van voormalig US Open-kampioene Bianca Andreescu, zijn verontschuldigingen aan voor de ‘negatieve impact’ die zijn positieve test had op de Australian Open. ‘Ik vind het jammer en wil mij excuseren’, zei hij in een verklaring van Tennis Canada. ‘Ik heb alle procedures gevolgd en testte negatief in de 72 uur voor vertrek in Abu Dhabi. Ik heb geen idee waar ik het virus heb opgelopen.’

De 47 spelers die in strikte quarantaine worden gehouden, moeten voorlopig trainen in hun hotelkamers. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 8 februari, drie weken later dan normaal.