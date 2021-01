‘We gaan de regels voor terugkerende reizigers waterdicht maken’

‘De meeste maatregelen voor mensen die langer dan 48 uur in het buitenland zijn geweest, laten nog te veel uitzonderingen toe’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) tijdens het Radio 1-programma De ochtend.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) vindt dat de coronamaatregelen voor terugkerende reizigers nog strikter opgevolgd moeten worden. ‘Het is duidelijk dat er nog gaten zitten in die beveiliging en die gaten moeten we waterdicht maken voor mensen die ontsnappen aan die controles. Dat zijn we nu aan het bekijken. Dat zullen we niet vandaag afgeklopt hebben, maar hopen morgen meer duidelijkheid te bieden.’

‘De meeste regels voor mensen die 48 uur in het buitenland zijn geweest, laten nog te veel uitzondering toe, vindt de minister. ‘We willen wel dat grensarbeid nog mogelijk blijft, daarom is het geen makkelijke opdracht, maar we bekijken het in detail.’

Meer of minder vaccins?

Eergisteren werd gezegd dat ons land volgende week 60.000 in plaats van de beloofde 100.000 dosissen van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech geleverd zou krijgen. Zaterdagavond had de taksforce vaccinatie echter beter nieuws. Ons land zou slechts 7.000 dosissen minder dan de oorspronkelijk voorziene aantallen ontvangen.

Premier De Croo reageerde kritisch op de communicatie van Pfizer: ‘We moeten ook wel kunnen plannen’, was zijn reactie. Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke was zondag op Radio 1 niet blij met de veranderende aantallen: ‘Ons land dringt al van vrijdag aan voor cijfers, maar die kregen we niet. Gisterennamiddag wisten we pas hoe het echt zat en dat is zeer vervelend’, zei de minister nog.

Het coronavaccin roept bij sommigen heel wat vragen op. Hoe komt het nu dat we zo snel een vaccin hebben? En is het wel veilig? We leggen het samen met professor vaccinologie Isabel Leroux-Roels uit.