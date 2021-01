Droog in het westen, kans op buien in het oosten

Zondag begint meestal zwaarbewolkt met enkele regenbuien, of aanvankelijk nog enkele lokale winterse buien. Overal kunnen mistbanken ontstaan. In de loop van de dag wordt het meestal droog over de westelijke landshelft met soms opklaringen. Over het oostelijke deel blijft de kans op buien de hele dag bestaan.

In de Ardennen is het grijs met veel lage wolken en mist; de buien vallen daar nog steeds als sneeuw. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

In de nacht van zondag op maandag wordt het in vele streken droog met opklaringen en wolken. De minima dalen naar waarden tussen -1 graad in Hoog-België en 4 graden aan zee.

Afgezien van een lokaal buitje in de kuststreek wordt maandag een droge dag. Wolken en soms brede opklaringen wisselen elkaar af bij maxima tussen 0 à 1 graad in de Ardennen, 4 à 5 graden in het centrum en 6 à 7 graden over het uiterste westen.

Dinsdag regent het eerst en in de Ardennen valt er nog sneeuw of eventueel aanvriezende regen. In de namiddag wordt het droger vanaf het westen. Het is al behoorlijk zacht met maxima van 1 of 2 graden op de Ardense hoogten tot 9 of 10 graden over het uiterste westen. Woensdag blijft het meestal zwaarbewolkt met kans op enkele perioden van regen of motregen. De meeste neerslag is voorzien voor het westen. Over het zuidoosten kan het zelfs meestal droog blijven met eventueel enkele opklaringen. We halen maxima van 4 of 5 graden in de Hoge Venen tot 10 of 11 graden in Vlaanderen.

Op donderdag is het eerder wisselvallig, met soms opklaringen maar ook buien. De maxima liggen tussen 5 of 6 graden in de Hoge Ardennen en 8 of 9 graden in Vlaanderen.