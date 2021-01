Al 62 doden na aardbeving op Sulawesi

Op het Indonesische eiland Sulawesi is het aantal doden na de zware aardbeving van vrijdag opgelopen naar 62. Dat heeft het agentschap voor rampenbestrijding zondag gemeld. Volgens woordvoerder Raditya Jati werd de provinciehoofdstad Mamuju met 47 doden het zwaarst getroffen. Reddingswerkers blijven intussen naarstig verder zoeken naar mogelijke overlevenden tussen het puin.

De aardbeving had vrijdag een kracht van 6,2 en heeft duizenden mensen dakloos gemaakt. In totaal zijn naar schatting 15.000 mensen voor het natuurgeweld op de vlucht geslagen. Zo’n 826 personen raakten gewond. Met vliegtuigen en schepen worden nu in allerijl levensmiddelen en noodmateriaal aangevoerd. De marine stuurde ook een medisch schip ter plaatse om de ziekenhuizen die nog operationeel zijn te bevoorraden.

Zaterdag werd de regio opnieuw opgeschrikt, dit maal door een naschok van magnitude 5. De autoriteiten waarschuwden er al voor dat er wellicht nog naschokken zullen volgen.