Pfizer levert dan toch 93.000 dosissen vaccin volgende week

België krijgt volgende week toch 93.000 vaccins geleverd van Pfizer. Dat laat de taskforce vaccinatie zaterdagavond weten.

Vrijdag raakte bekend dat België volgende week maar 60.000 in plaats van de beloofde 100.000 dosissen van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech geleverd krijgt. De taskforce vaccinatie reageerde zaterdag behoorlijk kritisch op die boodschap van Pfizer. ‘Ons vertrouwen heeft een knauw gekregen’, heette het. Ook premier Alexander De Croo was not amused: ‘Dit zo een paar dagen op voorhand zeggen, dat gaat niet. Wij moeten ook wel kunnen plannen’, was zijn reactie.

Zaterdagavond had de taskforce vaccinatie echter beter nieuws .‘Pfizer heeft vandaag laten weten dat we 7000 dosissen minder dan de oorspronkelijk voor 18 januari voorziene aantallen zullen ontvangen’, aldus een mededeling. ‘In vergelijking met de initiële inschatting is de impact dus beperkter. De weken erna zou het voorziene leveringsritme hernomen worden.’

Volgens de eerste analyses zal de verminderde levering geen impact hebben op de vaccinatie van de bewoners en personeel in de woonzorgcentra. ‘Voor de ziekenhuizen die begin volgende week hoopten versneld te kunnen starten met de eerste vaccinaties van zorgprofessionals, betekent dit een beperkte vermindering van hun voorziene quotum’, aldus de taskforce nog. ‘De cijfers worden nu zo snel als mogelijk aan de betrokken ziekenhuizen meegedeeld.’

Tegelijk herhaalde de taskforce nog eens dat hij niet op de hoogte gebracht was van de vertraging van de levering: ‘Er had hierover geen enkel voorafgaand overleg met België plaatsgevonden. De Task Force vindt deze werkwijze onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.’