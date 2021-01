Voetbal op besneeuwde velden: Genk en Kortrijk tekenen voorbehoud aan

De voetbalvelden in Moeskroen en Oostende lagen er zaterdag niet al te best bij, door de sneeuwval eerder op de dag. Genk (in Moeskroen) en Kortrijk (in Oostende) speelden hun partij onder voorbehoud omdat ze de omstandigheden te extreem vonden.

Genk claimt dat thuisploeg Moeskroen niet genoeg inspanningen heeft gedaan om het veld sneeuwvrij en bespeelbaar te maken. Het is alleszins opvallend dat de overkapping, die dient om de sneeuw op te vangen, werd verwijderd nog voordat de sneeuwvlokken in Henegouwen begonnen te vallen. Een 15-tal stewards werden nog gemobiliseerd, maar tevergeefs: het resultaat was een modderig en spekglad speelveld, dat goed voetbal onmogelijk maakte.

Genk verloor de partij met 3-0.

Ook Kortrijk tekende voorbehoud aan voor de partij tegen KV Oostende. KVO legde geen zeil uit praktische overwegingen. Het duurt namelijk twee uur om dat weg te nemen. En omdat er net voor de match nog een flink pak sneeuw was voorspeld, had zo’n zeil leggen geen zin, redeneerde de club.

Volgens Kortrijk-speler Michiel Jonckheere werd de beslissing over het doorgaan van de wedstrijd boven het hoofd van de scheidsrechter, Wesley Alen, genomen. ‘Na vijf minuten zijn we gaan klagen bij de scheidsrechter’, vertelde Michiel Jonckheere in een interview net na de wedstrijd. ‘Zowel spelers van Oostende als Kortrijk. Voetballen ging gewoon niet, we voelden ons belachelijk. Hij (Wesley Alen, red.) antwoordde dat hij dat besefte, maar dat er boven zijn hoofd beslist was. Het was net een circus. De Pro League wilde dat er absoluut gespeeld werd.’

Kortrijk moest het onderspit delven met 2-1.

Als Genk en Kortrijk hun gelijk zouden halen, dan kunnen ze volgens het bondsreglement een zege met de forfaitscore krijgen.