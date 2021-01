Opnieuw protest in Franse steden tegen nieuwe veiligheidswet

In Parijs en andere Franse steden zijn zaterdag duizenden mensen de straat opgetrokken om te protesteren tegen de geplande nieuwe veiligheidswet.

Met de ‘wet algemene veiligheid’ wil de regering van premier Jean Castex de politie beter beschermen. Na massaal protest eind vorig jaar, werd een zeer omstreden artikel geherformuleerd. Het gaat om de bepaling die het verspreiden moet tegengaan van beelden waarop agenten tijdens operaties herkenbaar in beeld zijn.

Die herformulering gaat echter niet ver genoeg voor de betogers. Ze eisen een volledige schrapping en hebben ook kritiek op andere elementen van de wet, bijvoorbeeld rond de uitbreiding van videobewaking.

Foto: AFP

In Parijs was er zaterdag sprake van enkele duizenden betogers. De politie liet via Twitter weten dat nabij de demonstratie een rave party verhinderd werd. In verschillende steden waren sympathisanten van de ‘free parties’-beweging mee de straat opgetrokken om het optreden van de politie bij de grote rave party rond de jaarwisseling in het Bretoense Lieuron aan te kaarten.

In heel het land werden bijna 80 bijeenkomsten georganiseerd.

Het gehekelde wetsvoorstel is in eerste lezing al gesteld in de Assemblée nationale. In maart behandelt de Senaat de tekst.

Later op de dag ging voor het eerst de verstrengde avondklok in heel het land in. Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, moet iedereen tussen 18 en 6 uur grosso modo binnenblijven.