Open VLD wil vooroplopen in ‘jaar dat we vrijheid herwinnen’

Voorzitter Egbert Lachaert heeft zaterdag op de online nieuwjaarsreceptie van Open VLD vooruitgeblikt naar 2021 als ‘het jaar van de hoop’ en ‘onze vrijheid herwinnen’. ‘Wij zijn de partij van de vrijheid, van optimisme, van vooruitgang. Wij hebben de recepten om sterker uit deze crisis te komen. Wij moeten meer dan ooit vooroplopen’, betoogde Lachaert.

Ook Lachaert kon in zijn eerste nieuwjaarstoespraak als voorzitter van de Vlaamse liberalen niet voorbij aan het rampjaar 2020. De coronadoden, de enorme mentale tol, de samenleving die tweemaal op slot ging, tienduizenden mensen die tijdelijk hun job verloren, de horeca, winkels en contactberoepen die de deuren moesten sluiten, ...

Maar 2021 wordt ‘het jaar van hoop en vooruitgang’, meent Lachaert. Als partij van de federale premier Alexander De Croo en als Vlaamse coalitiepartner wil Open VLD het voortouw nemen. ‘We moeten zo snel mogelijk onze economie terug opstarten én een boost geven. Door te investeren in de sectoren van morgen, door in te zetten op opleiding van mensen, door ondernemen en werken te stimuleren’, aldus Lachaert, die daarbij opriep om ‘geen mensen achter te laten’.

Lachaert wil dat politici het komende jaar verantwoordelijkheid opnemen en problemen oplossen. ‘Wat heeft de burger aan al dat vingerwijzen en geruzie, aan de ene regering die wil bewijzen dat ze beter is dan de andere, aan het polariseren, het ondergraven van het geloof in onze democratie, aan het ronduit beledigen en aanvallen? We hebben gezien in de VS tot welke waanzin dit kan leiden’, hekelde hij.

Lachaert hoedt zich ook voor ‘partijen die meer dan ooit om een grotere overheid roepen’. ‘Ze denken dat die alles kan oplossen. Dat is een fata morgana. We hebben niet te weinig, maar te veel overheid in ons land. Met hoge belastingen als gevolg’, bepleitte hij een overheid die ‘efficiënter’ werkt en ‘focust op haar kerntaken’.

Rechtstaat

Ook een aandachtspunt voor de Open VLD-voorzitter: de rechtsstaat en fundamentele vrijheden in coronatijden. ‘Een avondklok misbruiken om hangjongeren aan te pakken, drones inzetten om burgers in hun eigen tuin te controleren, binnenvallen in huizen zonder toestemming... Dat kan voor ons totaal niét door de beugel. Dat hebben wij tégengehouden’, aldus Lachaert, die pleit voor ‘duidelijke regels over wat een overheid mag doen in uitzonderlijke situaties’.

Vanwege de coronamaatregelen zag ook Open VLD zich gedwongen om de traditionele nieuwjaarsreceptie online te houden. De partij verkocht daarvoor meer dan 2.000 aperoboxen onder de leden en presenteerde een livestream met reportages, muziek, een quiz en slam poetry met Belgisch kampioene Lisette Ma Neza. Later dit jaar hoopt Open VLD ook een écht feest te houden met zusterpartij MR. In juni viert de liberale partij immers haar 175ste verjaardag.