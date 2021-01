Italië scherpt coronaregels aan

Italië scherpt de maatregelen tegen het coronavirus opnieuw aan. Vanaf zondag zijn de regio’s Sicilië en Lombardije en de autonome provincie Bolzano ‘rode zones’ waar de bevolking enkel het huis mag verlaten om naar het werk of de winkel te trekken of om een andere dringende reden. Het grootste deel van het land wordt zone oranje. Volgens de landbouwsector betekent de aanscherping dat 70 procent van de bars, restaurants en pizzeria’s dicht moeten blijven. En het land verbiedt vluchten afkomstig van Brazilië.

Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza kondigde de maatregelen zaterdag aan. Het grootste deel van het land wordt zone oranje. De overheid vraagt er de bewoners hun dorp of stad niet te verlaten. Winkels, uitgezonderd de supermarkten, moeten er dicht, net als bars en restaurants.

Landbouworganisatie Coldiretti voegt eraan toe dat 70 procent van de gastronomische sector opnieuw de deuren moet sluiten. Na de vakantieperiode was er een korte heropening. De beperkingen raken de landbouw- en voedingssectoren bijzonder hard, zegt Coldiretti, dat steunmaatregelen vraagt.

En wegens een nieuwe coronavirusvariant in Brazilië schort Italië vluchten uit Brazilië op, aldus minister Speranza. Iedereen die de afgelopen veertien dagen door Brazilië is gereisd, wordt ook verboden het land binnen te komen, zei Speranza op Facebook. Mensen die reeds vanuit het Zuid-Amerikaanse land in Italië aangekomen zijn, moeten een test ondergaan.

Volgens de nieuwste cijfers kwamen er op een dag zowat 16.000 nieuwe besmettingen bij, alsook 477 bijkomende overlijdens.