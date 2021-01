KV Oostende toont zich de betere van KV Kortrijk in sneeuwballet

Het nieuws rond de trainerskwestie bij KV Kortrijk raakte zaterdag letterlijk en figuurlijk ondergesneeuwd. Op een wit tapijt haalde KV Oostende het met 2-1, waardoor de Kustboys voorlopig vijfde worden naast Anderlecht. Sakala bleek na twee goals - en een gigantische blunder van Ilic - de beste schaatser. Voor Yves Vanderhaeghe werd het, ook na het nieuws dat zijn contract niet verlengd wordt, een rotweek.

Een wit grasveld, rode lijnen en een oranje bal: het was een bijzonder zicht in Oostende zaterdagmiddag. Nadat er op enkele uren tijd ongeveer tien centimeter sneeuw viel, moesten de vrijwilligers van KVO alles uit de kast halen om de match tegen KV Kortrijk door te laten gaan. Veldverwarming is er aan zee niet, een zeil leggen om het veld te beschermen werd ook niet gedaan. Ondanks een laagje sneeuw en een veld waar goed voetbal onmogelijk was, besliste ref Wesley Alen om toch te spelen. ‘Dit heeft niets met voetbal te maken. Denk aan de gezondheid van de spelers’, had KVO-coach voor de match nog gezegd. De Duitser kampte met vier coronabesmettingen in zijn team waardoor tweede keeper Castro moest spelen, want Hubert zit in quarantaine. Voor Oostende zou een afgelasting goed uitgekomen zijn. Maar goed, de bal rolde om 16.15 uur.

Sakala opent score

Kortrijk – waar Yves Vanderhaeghe na dit seizoen vertrekt – en Oostende stonden broederlijk naast elkaar in het klassement en strijden voor play-offs. Wie de ‘sneeuwslag’ won, deed dus wel een gouden zaak. Een fysieke wedstrijd die bij momenten meer op een rondje schaatsen leek, leverde na de eerste helft een voorsprong voor KVO op. Een vrije trap werd door Hendry goed doorgekopt tot bij Sakala, die met een gelukje controleerde en scoorde. Oostende had het meeste initiatief getoond en won duels, Kortrijk had het moeilijker met de omstandigheden. Voor alle spelers was het vooral opletten voor blessures. Het evenwicht bewaren was belangrijker dan anticiperen op de balwisseling. Aan de rust stond het 1-0, en daar was dan ook alles mee gezegd.

Ilic blundert

Na de rust probeerde Kortrijk toch wat druk te zetten op de Oostendse verdediging. Dat leverde al snel een heet standje op na een misser van Hendry, maar uitgespeelde kansen bleven uit. De bal naar voor rammen en hopen dat hij goed viel: veel meer konden beide ploegen niet doen. Halfweg de tweede helft moest Castro een verloren voorzet van onder zijn lat duwen, iets later moest hij een kopballetje van Gueye pakken. De match werd uiteindelijk beslist na een gigantische blunder van Ilic, die nog aan zijn schaatskunsten moet schaven. Toen de doelman een metertje voor zijn kooi wou uitverdedigen, werd hij simpelweg de bal afgesnoept door Sakala. Die legde uit het niets de 2-0 binnen. Ilic kon wel onder de sneeuw kruipen. De match bloedde logischerwijs dood, al zat het venijn nog in de staart. Na een fout van Skulason op Gueye ging de bal een minuutje voor tijd nog op de stip. Er werd zelfs ruzie gemaakt over wie mocht trappen. Derijck zette uiteindelijk om, waardoor de toegevoegde tijd nog spannend werd. Maar Oostende hield de punten gewoon thuis.

KV Oostende – dat maar één keer verloor in de laatste zeven wedstrijden – deed zo in moeilijke omstandigheden een zaakje. Het rukt voorlopig op naast de vijfde plaats naast Anderlecht, terwijl Kortrijk nog eens verloor na een prima 9 op 12.