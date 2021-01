Sneeuwbuien trekken over het land: gladde wegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt voor besneeuwde en gladde wegen in Vlaanderen. Het agentschap raadt weggebruikers aan hun rijstijl aan te passen. Geen overbodig advies, want er gebeurden al enkele ongelukken op de gladde wegen.

De sneeuwzone die zaterdag van west naar oost over het land trekt, veroorzaakt niet alleen besneeuwde maar ook gladde wegen. ‘Daar waar het sneeuwt zijn de wegdektemperaturen negatief. Dat betekent dat er kans is op gladheid en dat de sneeuw blijft liggen wanneer het eerste gestrooide zout wordt weggespoeld. Dit is nu al het geval in het westen van Vlaanderen, we verwachten dat dit de komende uren ook in de andere provincies voorkomt’, stelt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Het agentschap vraagt weggebruikers hun rijstijl aan te passen. Afstand houden en de snelheid aanpassen is daarbij de boodschap.

De strooidiensten van AWV proberen de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden en strooiden sinds vrijdagavond al 1.125 ton zout. ‘Aangezien de sneeuwval aanhoudt is dit geen makkelijke opdracht’, klinkt het.

De eerste sneeuw leidde zaterdagmiddag al meteen tot ongevallen. In Oostduinkerke ging bijvoorbeeld een auto op de Albert I-Laan aan het slippen om uiteindelijk tot stilstand te komen op de tramsporen. Daardoor stond aan beide zijden een tram geblokkeerd. Er vielen geen gewonden. In Alveringem raakte een terreinwagen van de weg. Die auto belandde in de gracht. vrouw raakte gewond werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Zondag opklaringen

Zondag worden er eerst wolkenvelden verwacht, maar stilaan verschijnen er ook opklaringen. Er vallen echter nog enkele buien, vooral dan over de noordoostelijke landshelft. In de Ardennen blijft het grijs met veel lage wolken en mist; de buien vallen daar nog als sneeuw met een extra laag van enkele cm als gevolg. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en +6 graden aan zee. De wind is matig en aan de kust vrij krachtig uit west tot noordwest.

Zondagnacht wordt het overwegend droog met opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas echter hangen er nog veel wolken met ook nevel en mist. De minima dalen naar waarden tussen -1 graad in Hoog- België tot +5 graden aan zee. De zwakke tot matige wind krimpt naar west tot zuidwest.