Bart Swings is vijfde na eerste dag EK schaatsen

Na de eerste dag van de Europese kampioenschappen allround schaatsen bezet Bart Swings de vijfde plaats. Het podium is nog niet uit zicht, maar Swings zal zondag op de 1500 meter veel moeten goedmaken. De Nederlandse favoriet Patrick Roest voert met een riante voorsprong de rangschikking aan.

Op de 5.000 meter werd Bart Swings in 6:19.73 zesde. In zijn rit tegen de Noor Sverre Lunde Pedersen was het verschil gering. Maar het tempo van het tweetal lag gewoon te laag om een hoge klassering af te dwingen. Net als Swings gold Pedersen als een van de favorieten voor een medaille in de vierkamp van dit weekend.

Toen hij in een lege Thialfarena aan de start verscheen, wist Swings al dat Roest de vijf kilometer had afgelegd in 6:10.25. Eerder nog had Nils van der Poel, een Zweed met Nederlandse voorouders, 6:13.04 neergezet. Twee jaar lang had hij niet geschaatst en bijna had hij zich voor zijn race verslapen. Roest had indruk gemaakt met rondjes in de 28 seconden, terwijl Swings ovalen ronde dertig tellen duurde.

Op grond van een sterke drie kilometer op training dacht Swings dat hij weinig op de Nederlandse toppers moest toegeven. Een oude wijsheid in het schaatsen leert echter dat de vijf kilometer pas na drie kilometer echt begint. De afgelopen jaren was hem die harde waarheid herhaaldelijk ingepeperd. Van een ineenstorting in de laatste ronden was geen sprake, maar de klasse van Roest werd niet benaderd.

De Swings van het voorolympisch seizoen leek een andere dan die van de afgelopen jaren. De student uit Leuven woont tijdens het seizoen in Heerenveen en maakt deel uit van het commerciële team IKO, waar hij wordt gewaardeerd om zijn trainingsdiscipline. Swings anno 2021 is niet langer een eenling. Hij had het toernooi geopend met 36.94 seconden op de 500 meter. Daarmee had hij achterstand opgelopen ten opzichte van Pedersen (36.25) en Roest (36.39).

In het vrouwentoernooi moest eerste reserve Sandrine Tas toekijken hoe de Nederlandse Antoinette de Jong zich naar de koppositie na de eerste dag schaatste. De Nederlandse Irene Schouten is tweede en de Russin Natalia Voronina derde. Geen van de twintig deelneemsters moest zaterdag afzeggen. Tas blijft de komende weken voor de wereldbekerwedstrijden in de schaatsbubbel van Heerenveen. Bij die ontmoetingen kan zij zich plaatsen voor de wereldtitelstrijd afstanden, die als afsluiting van het seizoen medio februari in Thialf worden gehouden.