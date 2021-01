Zilvermeercross Mol: Lucinda Brand zegeviert bij vrouwen

Lucinda Brand (Baloise-Trek Lions) heeft zaterdag de Zilvermeercross bij de vrouwen op haar naam geschreven. De 31-jarige Nederlandse ontdeed zich in de laatste meters van haar landgenote Denise Betsema. Marianne Vos werd derde voor Manon Bakker. Yara Kastelijn eigende zich de vijfde plaats toe. Laura Verdonschot moest genoegden nemen met de 7e plaats en was beste Belgische. Enkele rensters lieten deze Zilvermeercross links liggen. Daarbij onder andere de wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado en Belgisch kampioene Sanne Cant.

Denise Betsema nam meteen de koppositie bij de start, achter de Nederlandse volgden onder anderen de Britse Anna Kay met Yara Kastelijn, Manon Bakker en Anniek van Alphen. Ellen Van Loy reed als beste Belgische rond op een zevende positie nadat ze het wiel had gekozen van Lucinda Brand.

Manon Bakker repte zich in de tweede ronde naar de leiding en sloeg meteen een kloofje. Lucinda Brand en Denise Betsema reageerden en reden prompt naar Bakker toe. Dit drietal begon met een voorsprong van zowat 5 seconden op Yara Kastelijn aan de volgende ronde. Wat verderop kregen we een drietal met Marianne Vos, Puck Pieterse en Clara Honsinger. Denise Betsema kliefde dartel door het zand en kreeg Lucinda Brand mee als steun. Bakker van haar kant kreeg bezoek van Puck Pieterse en Marianne Vos in strijd om de derde plaats. Laatstgenoemde ontdeed zich van haar metgezellen en vatte de twee laatste ronden aan met een achterstand van 11 seconden op Betsema en Brand. Op een halve minuut volgde het trio Yara Kastelijn, Puck Pieterse en Manon Bakker in strijd voor plaats vier.

Vos verslikte zich echter in een zandstrook en zag meteen haar landgenotes Betsema en Brand kleiner worden. Die twee trokken met een geruststellende voorsprong de slotronde in. Tijdens de slotmeters van de cross kon Brand net iets meer kracht zetten waardoor Betsema een kloof moest laten. Brand pakte op die manier haar 11e zege van het seizoen en volgt Laura Verdonschot op als winnares van de Zilvermeercross in Mol.