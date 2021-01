Taskforce: ‘Ons vertrouwen in Pfizer heeft een knauw gekregen’

De taskforce vaccinatiestrategie is niet te spreken dat Pfizer amper 48 uur voor de levering liet weten dat de beloofde hoeveelheden niet geleverd zullen worden.

België krijgt volgende week slechts 60.000 van de geplande 100.000 beloofde doses van het Pfizer-vaccin, zo bleek vrijdag. De Taskforce Operationalisering van de vaccinatiestrategie is niet opgezet met de communicatie van het farmabedrijf.

‘De enige uitleg die we gekregen hebben is wat Pfizer en Biontech in een persbericht schreven: dat ze voorbereidingen aan het treffen zijn om de productie op te drijven’, zegt Xavier De Cuyper, topman van het Belgische geneesmiddelenagentschap FAGG en lid van de taskforce.

Maar er wordt getwijfeld of die uitleg wel klopt. ‘Als dat de reden is, is het bizar dat ze daar zo laat mee komen, amper 2 dagen voor de levering. Als er werken zijn in de keten, dan wordt dat niet op het laatste moment bepaald. Dit is echt onaanvaardbaar. Niemand gelooft dat er een probleem is met de capaciteit. Het was gisteren een moeilijke dag om duidelijkheid te krijgen. Onbegrijpelijk.’

Pfizer en Biontech kondigden aan dat er één week vertraging is. Maar in de eerste communicatie was er sprake van drie weken uitstel. ‘We gaan ervan uit dat het niet langer dan een week duurt’, zegt De Cuyper. ‘Maar het blijft een vraagteken. We hopen dat het niet meer gebeurt.’

Ook Dirk Ramaekers, voorzitter van de taskforce, bevestigde dat het gisteren niet ‘onze beste avond’ was. ‘Het blijft moeilijk werken zo. Ons vertrouwen heeft een knauw gekregen.’ Hij benadrukt dat de werkgroep zal blijven transparant communiceren over eventuele problemen. ‘We zullen dit niet uit de weg gaan.’

Doordat er minder dosissen geleverd worden, moeten de vaccinatieschema’s aangepast worden. ‘Daar wordt vandaag en morgen hard aan gewerkt’, zegt Ramaekers.

Dit heeft gevolgen voor de ziekenhuizen, waar in het huidige schema zorgpersoneel vervroegd aan de beurt kon komen. Ramaekers zegt dat er in de loop van volgende week al ingeënt wordt in de ziekenhuizen. ‘Primair gaat het om verpleegkundigen en artsen op de diensten spoedgevallen, intensieve zorgen en de covid-afdelingen. Zo snel als mogelijk willen we ook de eerste vaccinaties doen in de eerste lijn, met voorrang voor de zorgverstrekkers die in nauw contact komen met covid-patiënten: de huisartsen en de thuisverplegers.’ Maar voor de zorgverleners zijn door de leveringsproblemen maar een ‘heel beperkt aantal dosissen beschikbaar’.

Andere leveringen

Volgende week krijgt ons land ook de eerste Moderna-vaccins, maar dat gaat maar om een beperkte levering van 8.000 dosissen.

Ook over de levering van 1ml-spuiten waren er zorgen. De vraag daarnaar is fors toegenomen doordat ze toelaten om zes in plaats van vijf dosissen te halen uit de flacons van Pfizer. Daardoor dreigden we gedurende een maand onvoldoende spuiten te hebben, bevestigt De Cuyper. Maar dankzij een Europese aanbesteding zou dat probleem verholpen worden. ‘Er wordt hard aan gewerkt. We kunnen bijna 100 procent verzekeren dat we het probleem kunnen oplossen door een nieuwe markt aan te boren. Maar totale zekerheid kunnen we niet geven.’