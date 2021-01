Lid van Psychologencommissie zelf aan de kant gezet na grensoverschrijdend gedrag

Eén van de psychologen die Kaat Bollen (35) op de vingers tikte omdat ze zich ‘te sexy zou kleden’, is nu zelf op non-actief gezet na een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Hij zou één van zijn voormalige patiëntes benaderd hebben, om haar in te huren als prostituee. ‘De hypocrisie ten top’, zegt de vrouw.

De klacht werd ingediend door de Limburgse Sigrid Schellen. Zij uitte zich in 2019 in de media als sekswerker, en ze schreef er ook een boek over.

Zes jaar eerder, nog voor ze als sekswerker aan de slag ...