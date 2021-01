Nancy Pelosi dreigt met vervolging als blijkt dat wetgevers geholpen hebben bij bestorming op Capitool

Een congreslid zegt dat ze haar collega’s, daags voor de aanval, een rondleiding door het Capitool zag geven. Nancy Pelosi dreigt met vervolging, mocht blijken dat volksvertegenwoordigers geholpen hebben bij de opstand.

Nancy Pelosi sprak klare taal op de eerste persconferentie sinds de aanval op het Capitool, die plaatsvond op 6 januari. ‘Als het klopt dat leden van het Congres medeplichtig zijn aan de opstand’, zei ze, ‘als ze hebben geassisteerd en steun geboden bij deze misdaad, dan zal er overgegaan moeten worden tot vervolging.’ De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zei ook dat de beveiliging van het Capitool verder onderzocht zal worden onder leiding van luitenant-generaal Russel Honoré.

Pelosi reageert hiermee op de brief die 34 Democratische afgevaardigden dinsdag hebben verstuurd. Daarin eisen ze een onderzoek naar rondleidingen door het Capitool. De Democratische Mikie Sherril, een voormalig helikopterpilote bij de marine, meent bij de opstand gezichten herkend te hebben die ze eerder zag bij een rondgang die een aantal van haar collega’s leidden. Ze omschrijft die als ‘reconaissance’ tours, een legerterm die zoveel betekent als een verkenningsmissie. De brief vermeldt dat Sherril getraind is om verdacht gedrag op te merken, net als mede-ondertekenaar Abigail Spanberger die ervaring heeft als officier bij de CIA. Namen noemen ze niet.

Hoe dan ook rijzen er vragen bij de rondleidingen. Gegidste rondleidingen zijn al sinds maart, bij het begin van de coronapandemie, opgeschort, maar het bleef gebruikelijk voor congresleden om kleine groepjes van familie en vrienden door de gangen van het Capitool te loodsen. De bewakers knepen een oogje dicht. Volgens ABC News zeggen de briefschrijvers dat ze het grote aantal rondleidingen al op dinsdag 5 januari hadden gemeld bij de sergeant at arms die instaat voor de beveiliging van het Huis van Afgevaardigden.

Ooggetuigen merkten op dat sommige bestormers verdacht goed hun weg doorheen het gangenstelsel wisten te vinden. Een recent opgedoken geluidsopname zou kunnen wijzen op een vorm van planning en voorbereiding. Op de geluidsband spoort een vrouw de oproerkraaiers aan om ‘gecoördineerd te werk te gaan’, willen zij ‘het gebouw innemen’.