Bij de rellen die afgelopen woensdag plaatsvonden na de manifestatie voor de overleden Ibrahima Barrie in Sint-Joost-ten-Node, heeft de politie Brussel-Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node) gebruikgemaakt van rubberkogels. Dat meldt De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door de politie. ‘Duidelijk dat het geweld dat hier gebruikt wordt, niet proportioneel is’, aldus de Liga voor de Mensenrechten.

Op bovenstaande beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe een agent vanop korte afstand rubberkogels afvuurt op een persoon die wegloopt. ‘Wij kunnen bevestigen dat de beelden inderdaad authentiek zijn en dat ons bijstandsteam gebruik heeft gemaakt van rubberen kogels’, zegt politiewoordvoerster Amal Ihkan.

Het gebruik van rubberen kogels mag alleen als het strikt noodzakelijk is. Dat zegt Kati Verstrepen, de voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten, in De Morgen. Verstrepen kan uit de beelden niet afleiden of dat woensdag in Brussel het geval was, klinkt het nog. ‘Tenzij de jongen in kwestie een ernstig misdrijf zou hebben gepleegd of indien er aanwijzingen zijn dat hij dat van plan was. Het lijkt me evenwel duidelijk dat het geweld dat hier gebruikt wordt, niet proportioneel is.’

De 23-jarige Ibrahima Barrie werd zaterdagavond opgepakt door de politie, maar zou overleden zijn aan een hartstilstand. Het Brusselse parket heeft intussen een gerechtelijk onderzoek geopend voor onopzettelijke doodslag. Woensdagnamiddag hadden familieleden en sympathisanten naar aanleiding van het overlijden een manifestatie georganiseerd in Sint-Joost-ten-Node.

Na afloop kwam het tot relletjes, waarbij een honderdtal mensen betrokken waren en de politie 116 mensen oppakte. Het ging om 112 bestuurlijke aanhoudingen, waarvan 30 van minderjarigen, en 4 gerechtelijke aanhoudingen.