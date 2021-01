Strengere regels voor kinderen op komst: uitbreiding mondmaskerplicht en quarantainemaatregel voor kinderen jonger dan 12

Nu moeten klasgenoten van een besmette leerling jonger dan 12 jaar niet in quarantaine, maar dat zou veranderen. Mogelijk wordt een mondmasker ook verplicht voor 10- en 11-jarigen in het openbare leven.

Als een kind van 10 jaar besmet raakt met het coronavirus en toch naar school gaat, moeten de klasgenoten volgens de huidige maatregelen niet in quarantaine, ook al speelden ze bij wijze van spreken ‘vleeshoop’ op de speelplaats. In de middelbare scholen zijn de regels strenger en plaatsen de centra voor leerlingenbegeleiding de nauwe contacten van de besmette leerling ook in quarantaine.

De Risk Assessment Group (RAG), het adviesorgaan gecoör­dineerd door Sciensano, heeft een nieuw advies klaar waarin het ook aanstuurt op strengere quarantaineregels voor de lagere school. Dat advies moet nog passeren langs de Risk Management Group (RMG), waarin ook ver­tegenwoordigers van de verschillende regeringen ­zetelen. Daarna moet de politiek nog de knoop doorhakken.

Meer leerlingen in quarantaine

Een gelijkschakeling met het ­secundair onderwijs zou betekenen dat een pak meer leerlingen in quarantaine zal moeten dan nu. Ter illustratie: tot aan de herfst­vakantie moesten in heel België iets meer dan 10.000 lagereschoolkinderen in quarantaine – vaak ­nadat een leerkracht besmet was geraakt – tegenover meer dan 60.000 in het middelbaar. De strengere regels zouden pas ingaan als de epidemie opnieuw aan kracht wint door bijvoorbeeld de meer ­besmettelijke varianten van het ­virus. Daarmee maken ze deel uit van het zogenaamde ‘plan B’.

Uitbreiding mondmaskerplicht

In het plan is ook een uitbreiding van de mondmaskerplicht vanaf 10 jaar opgenomen, dus ook in het vijfde en zesde leerjaar. Het advies van de RAG daarover zou donderdag gevalideerd worden door de RMG, maar er is nog veel discussie over. De vraag is hoe ver de maatregel moet gaan. De piste die nu op tafel ligt, verplicht mondmaskers vanaf 10 jaar in het openbare leven, zoals in de winkels en op het openbaar vervoer, maar niet in de klas.

Mondmaskers hebben een effect op de verspreiding van aerosolen, maar over de voordelen bij jonge kinderen bestaat geen wetenschappelijke consensus. ‘Pedia­ters en pedagogen zeggen dat het nadelig kan zijn voor het leren, omdat maskers het spreken bemoeilijken en je geen ­gezichtsuit­druk­kingen ziet’, zegt viroloog ­Steven Van Gucht van Sciensano die ook lid is van de RMG. ‘Het is een hevige discussie met voor- en tegenstanders. Daar moet nog in getrancheerd worden.’