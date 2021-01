Besmettingen stijgen minder fors, maar ziekenhuisopnames dalen

De cijfers in de ziekenhuizen blijven in dalende lijn. Het aantal besmettingen stijgt opnieuw, maar minder fors dan voordien.

Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames laat voor de tweede dag op rij een daling zien met 7 procent. In de periode van 9 tot en met 15 januari werden dagelijks gemiddeld 121 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt zaterdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Er liggen volgens de meest recente cijfers daarmee 1.877 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 343 patiënten intensieve verzorging nodig hebben.

In de periode van 6 tot en met 12 januari stierven in België dagelijks gemiddeld 51,7 mensen door het virus, dat is 17,4% procent minder dan in de week daarvoor. Alles samen bezweken in ons land sinds het begin van de pandemie al 20.352 mensen aan covid-19.

Hoewel het aantal coronabesmettingen in ons land nog altijd blijft stijgen, lijkt die toename zich wel minder sterk door te zetten. Het gemiddelde dagcijfer lag van 6 tot en met 12 januari met 2.037,1 nieuwe gevallen 17 procent hoger dan de voorgaande periode van zeven dagen. Vrijdag werd nog een stijging met 24 procent gemeld, de dag voordien ging het om een stijging met 28 procent.

‘De recente stijging was grotendeels te wijten aan het effect van terugkerende reizigers’, zei viroloog Steven Van Gucht gisteren op de persconferentie van Sciensano. ‘Het aantal testen lijkt af te toppen, terwijl het percentage positieve testen blijft dalen’. Wellicht duiken we pas in maart onder de alarmdrempel voor het aantal ziekenhuisopnames, voorspelde Sciensano ook.