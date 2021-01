Rode kaart nekt Anderlecht op veld van Eupen

Anderlecht had alles onder controle op het veld van Eupen, tot aanvoerder Kemar Lawrence na 37 minuten een rode kaart onder de neus geschoven kreeg. Eupen profiteerde van de situatie en hield uiteindelijk dankzij een 2-0 zege de drie punten thuis.

Het Belgisch voetbal kampt met het syndroom Vanaken-De Ridder. Sinds er recent discussie ontstond over de strafmaat bij bepaalde tackles - Hans Vanaken wel zwaar geschorst, Steve De Ridder niet - trekken scheidsrechters veel sneller rood voor wilde slidings. Het waart rond als een virus en ref Alexandre Boucaut is ook al besmet.

In de 38ste minuut gleed Kemar Lawrence in op Agbadou om hem af te stoppen. Met twee voeten vooruit op de middenstrook, maar de linksback hield zijn benen niet gestrekt. Het was zeker geen aanslag. De arbiter gaf in eerste instantie geel, maar VAR Eric Lambrechts riep hem naar het schermpje: toch rood. Vincent Kompany was in alle staten. In Eupen staat de dug-out net voor de perstribune en dus hoorden we alles. ‘Wat is dat hier, ref? Niet eens geel. Hij blokkeert het traject van de bal. C’est quoi ce sport, putain? Je kunt niet meer spelen.’

Onze arbiters zullen toch moeten inzien dat er verschillende varianten bestaan en dat die niet allemaal even genadeloos zijn. Wat Kemar Lawrence etaleerde was de Jamaicaanse variant: een onstuimige tackle, niet dodelijk. We zijn benieuwd naar de uitleg van scheidsrechtersbaas Frank De Bleeckere.

Vlap gewisseld

Voor Anderlecht was het kwaad wel geschied. Paars-wit was nochtans als een sneltrein van start gegaan. Met heel veel druk naar voren zette het Eupen vast. Vooral Paul Mukairu was een constante gesel voor zijn bewaker. Met snelle dribbels slalomde hij twee keer tot in de box, maar afwerken lukte niet. RSCA voetbalde als leeuwen, maar helaas bleken het alweer leeuwen zonder tanden. De Oostkantonners legden hun kop in de muil, maar die hapte niet. Het bleef bij sabbelen. Doelman Defourny redde nog een plaatsbal van Cullen en Amuzu werd gestopt net voor de grote rechthoek. Van aan de zijlijn probeerde Kompany zijn jonkies wel te sturen als op een PlayStation.

Paars-wit was baas, maar toen volgde de uitsluiting. Op de Brusselse aanvoerdersband rust een vloek. Dit keer was Kemar Lawrence kapitein: rode kaart. Eerder dit seizoen vielen aanvoerders Kompany, Van Crombrugge en Sambi Lokonga geblesseerd uit. Balen. Diegene die het hardste baalde, was echter Michel Vlap. Die kreeg eindelijk nog eens een kans, maar toen Anderlecht met tien man viel werd hij nog voor de rust gewisseld. Met Murillo moest er een extra verdediger ingezet worden. Vlap was gretig begonnen, maar zakte toch weer weg. Na 33 minuten had hij maar 10 balcontacten en dat was het minste van alle Brusselaars. Al werd ook Michel Vlap deels uit de match gehaald door ref Boucaut die hem onterecht geel faf voor een onbestaande schwalbe.

Na de pauze was het vaccin nog niet gearriveerd. Het Anderlecht-kamp bleef zich dood ergeren aan de arbitrage. Zelfs eigenaar Marc Coucke begon boodschappen van boze fans te retweeten. Soms wilde RSCA wel te hard fouten uitlokken, maar harde ingrepen van Eupen bleven inderdaad onbestraft.

Stroeykens debuteert

De bezoekers kregen het logischerwijs veel lastiger om eruit te komen en Eupen lag op de loer. Anderlecht heeft het buitenshuis sowieso moeilijk en in elke uitmatch slikte het al een goal. Dat komt omdat er altijd wel een foutje in het spel sluipt en dat was nu niet anders. Bij een voorzet miskeek doelman Timon Wellenreuther zich compleet en Prevljak twijfelde niet. Dit keer viel die tegengoal nog voor het slotkwartier. Eupen profiteerde en moest niet eens goed spelen om de buit te pakken. Voor Wellenreuther was het toch ook al het tweede slippertje op korte tijd.

Kompany probeerde nog wel door de 16-jarige Mario Stroeykens te laten debuteren, maar meteen na diens invalbeurt viel al de 2-0. Opnieuw Prevljak knalde door de benen van Wellenreuther en zo viel het doek volledig. Anderlecht verloor zo zijn laatste drie uitmatchen en blijft in totaal achter met 10 op 33 buitenshuis. Wat hen betreft mat scheidsrechter Alexandre Boucaut wel een heel lange tijd in quarantaine.