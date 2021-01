Dertiende en laatste executie onder Trump vindt vrijdag plaats

De Amerikaanse overheid zal vrijdag de dertiende en laatste executie onder president Donald Trump uitvoeren, slechts vijf dagen voor Joe Biden de eed aflegt op woensdag.

Dustin Higgs werd ter dood veroordeeld omdat hij in 1996 de opdracht gaf voor de kidnapping en de moord op drie vrouwen. Zijn handlanger, die de vrouwen doodschoot, kreeg in een aparte rechtszaak levenslang, maar niet de doodstraf. De 48-jarige Higgs zou vrijdag om 18 uur Amerikaanse tijd door de federale overheid geëxecuteerd worden in de gevangenis Terre Haute in Indiana.

Na een ban van 17 jaar begon toenmalig minister van Justitie William Barr vorig jaar op voorstel van president Trump weer federale doodsvonnissen te voltrekken. Het gaat om de dertiende executie van de Amerikaanse overheid onder de Trump-administratie sinds vorige zomer. Sinds 1963 heeft de federale overheid slechts drie mensen geëxecuteerd.

Higgs en een andere gevangene, Cory Johnson, kregen in december covid-19, maar het Hooggerechtshof heeft woensdag een vraag van een federale rechter om uitstel afgewezen. Johnson is donderdag geëxecuteerd. Een andere gevangene, Lisa Montgomery, is woensdag geëxecuteerd.