De kapperszaken in ons land zijn al ruime tijd gesloten en een versoepeling van de coronamaatregelen is nog niet in zicht. Voor wie de nood hoog is en niet meer kan wachten op een afspraak in een salon heeft De Standaard raad gevraagd aan een kapper. Met enkele handige tips uit deze video’s leer je zelf hoe je je eigen coronakapsel of dat van je knuffelcontact terug in model brengt.