Beerschot-trainer Hernan Losada topkandidaat bij Amerikaanse DC United

Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post is Hernan Losada de topkandidaat om als hoofdcoach aan de slag te gaan bij viervoudig MLS-kampioen DC United. Op het Kiel weten ze officieel nog van niets, Losada ligt bij Beerschot nog drie jaar onder contract.

DC United is al sinds oktober druk op zoek naar een opvolger voor Ben Olsen, die liefst tien jaar hoofdtrainer was bij de club uit Washington DC. Volgens de krant The Washington Post waren er op een gegeven moment 25 kandidaten, waarvan er nu nog vier overblijven. Hernan Losada zou de eerste keuze van het clubbestuur zijn. Ook de Spanjaard Pep Clotet, die tot juli van vorig jaar trainer was bij Birmingham City in de Engelse Championship, staat op het lijstje van DC United.

Sinds de start van de Major League Soccer in 1996 is DC United een van de meest succesvolle clubs in Noord-Amerika. Alleen Los Angeles Galaxay (5) veroverde in die periode meer MLS-titels dan United (4). Tot voor kort had het nog ene Wayne Rooney onder contract staan. Op het Kiel hebben ze officieel nog niets vernomen van hun Amerikaanse collega’s en willen ze dan ook niet reageren op dit nieuws. Losada ligt bij Beerschot nog tot 2023 onder contract.