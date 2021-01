Pfizer bevestigt vertraging leveringen tot begin februari

Farmabedrijf Pfizer bevestigt dat het de productiecapaciteit van zijn coronavaccin wil opschalen en dat er daardoor ‘een tijdelijke invloed zal zijn op de zendingen vanaf januari tot begin februari’. Comissievoorzitter Ursula von der Leyen laat weten dat Pfizer wél de beloofde doses in het eerste kwartaal van dit jaar zal leveren.

Het Noorse gezondheidsinstituut vernam vrijdag dat Pfizer de leveringen van zijn coronavaccin met BioNTech vanaf volgende week tijdelijk op een lager pitje zet, omdat het bedrijf zijn productiecapaciteit wil kunnen opschalen. De tijdelijke vertraging heeft volgens het gezondheidsinstituut gevolgen voor Noorwegen, dat volgende week 8.000 dosissen minder zou ontvangen dan gepland, maar ook voor de EU-landen. Normaal gezien had Noorwegen in de loop van de week 43.875 Pfizer/BioNTech-vaccins moeten krijgen. Dat zouden er nu maar 36.078 zijn.

België vaccineert op dit moment alleen met de Pfizer/BioNTech-vaccins, vanaf volgende week komt daar het Moderna-vaccin bij. Het kabinet-Vandenbroucke weet nog niets over de eventuele impact van de vertraging op ons land.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft voorlopig ook nog geen bericht gehad van Pfizer over een vertraging en kan dus nog niet inschatten wat het effect zal zijn voor onze vaccinatieplanning.

Pfizer benadrukt dat het de bedoeling is om dit jaar uiteindelijk een pak meer dosissen te leveren dan de 1,3 miljard die initieel gepland waren, benadrukt Pfizer. De nieuwe doelstelling is 2 miljard geleverde doses in 2021. Dat betekent een ‘aanzienlijke verhoging van de beschikbare dosissen’ vanaf eind februari en in maart.

Maar de zenuwen zijn in de EU alvast gespannen over het nieuws. Von der Leyen liet onmiddellijk na de bekendmaking van de vertraging weten dat Pfizer de Europese Commissie verzekerd heeft dat alle voor het eerste kwartaal beloofde doses van zijn coronavaccin ook daadwerkelijk in het eerste kwartaal geleverd zullen worden. Dat zei ze na een onderhoud met de ceo van Pfizer.