Sport Vlaanderen haalt handbal van topsportlijst: “Geen potentieel om door te groeien tot top acht van de wereld”

Sport Vlaanderen heeft vorige week beslist om het handbal van de topsportlijst te halen voor de komende olympiade. Die beslissing is het gevolg van het feit dat de nationale ploeg er niet in is geslaagd een plaats af te dwingen bij de top acht van de wereld. Ook het ontbreken van een professioneel of semiprofessioneel statuut bij de clubs is een belangrijke reden. Dat meldt de Vlaamse Handbalvereniging vrijdag.

“We hebben elke sport beoordeeld in het licht van het nieuwe Topsportactieplan Vlaanderen V 2021-2024”, zegt Wim Meiresonne, Programmamanager topsport bij Sport Vlaanderen. “Om als topsport erkend te worden moet het handbal het potentieel aantonen om op (middel)lange termijn door te groeien tot de top acht van de wereld, en dat is nu niet het geval.”

De tweede reden ligt bij de clubwerking. “Handbal heeft op dit moment te weinig mogelijkheden om de beoogde doelstellingen uit het nieuwe Topsportactieplan Vlaanderen V 2021-2024 te halen”, aldus Tom Coeckelberghs, afdelingshoofd topsport. “Er moeten stappen gezet worden om spelers bij clubs op te leiden binnen een semiprofessioneel kader. Behalve dat is er ook een werking nodig voor de verdere opvolging van spelers die als prof naar het buitenland gaan.”

Het nieuws kwam binnen de Vlaamse Handbalvereniging hard aan maar ontmoedigt de Vlaamse bestuurders niet. “Uiteraard hadden we liever op die lijst blijven staan maar Sport Vlaanderen heeft beslist en daar horen we ons bij neer te leggen”, zegt voorzitter Bart Danhieux. “Ik vind het wel vreemd dat de subsidie van een Vlaamse federatie afhangt van de nationale ploeg. Het is de KBHB, die samengesteld is met leden van VHV en LFH, die het nationale beleid uitstippelt. Wij helpen de Belgische federatie maar nu worden wij in Vlaanderen ook beoordeeld over die nationale ploeg.”

“Hoe moeilijk ook, we moeten deze beslissing aanvaarden en samen met onze beleidsploeg werk maken van een beter beleid. Met Dries Boulet hebben we in Vlaanderen niet alleen een ervaren manager aangeworven, als nationaal jeugdcoach staat hij met zijn beide voeten in de sport en heeft hij veel contact met de basis. We rekenen ook meer dan ooit op de steun van onze clubs die verder moeten kijken dan hun eigen sporthal en het groter geheel van onze sport voor ogen houden. Alleen op die manier kunnen we over vier jaar opnieuw erkend worden als topsport.”