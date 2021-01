1,7 ton cocaïne onderschept in Aartselaar na smokkel via Antwerpse haven

In Aartselaar heeft de federale gerechtelijke politie (FGP) deze week ruim 1,7 ton cocaïne aangetroffen in een loods langs de Kontichsesteenweg. Dat meldt het Antwerpse parket.

De vondst kaderde in een lopend onderzoek naar containers die onrechtmatig werden afgehaald op verschillende kaaien in de Antwerpse haven. In het onderzoek zijn intussen ook zes verdachten aangehouden.

Bij het afhalen van de containers in de haven werd volgens het parket fraude gepleegd met pincodes. In de loop van het onderzoek kwamen een transportfirma en een vrachtwagenchauffeur in beeld die de containers met drugs naar verschillende loodsen in de ruime omgeving brachten. Daar werd de drugs uit de containers gehaald. Vervolgens werden ze terug op de kaai gezet, waar ze vandaan kwamen. Weer andere voertuigen, met speciale ingebouwde kluizen, kwamen dan de drugs halen in de loodsen.

Maandag viel de politie binnen in een loods waarvan ze vermoedde dat de drugsbende ze gebruikte. Er was net een trekker-oplegger binnengereden. De speurders pakten ter plaatse vijf personen op en troffen een enorme hoeveelheid cocaïne aan. De verdachten zijn de eigenaar van de loods, drie Nederlanders en een Marokkaan. Woensdag werd dan nog eens een straddlerchauffeur van zijn vrijheid beroofd. Alle zes de verdachten zijn intussen ook aangehouden. Er werd ook nog een in de haven werkzame planner opgepakt, maar hij werd later vrijgelaten onder voorwaarden.

Volgens het parket waren zowel havenarbeiders, logistieke medewerkers als veiligheidsagenten bij de smokkelactiviteiten betrokken. Het systeem van containers ontvreemden en weer terugplaatsen in het havengebied noemt het parket ‘ongezien’.