Belgen blijven gokken tijdens corona

De gestegen verkoop van krasbiljetten en de toename van onlinegokken hielden de omzet van de Nationale Loterij vorig jaar zo goed als stabiel, ondanks corona. De kans bestaat bovendien dat straks ook bakkerijen of horeca loterijspelen gaan verkopen.

35 miljoen euro. Zo groot schat Jannie Haek het verlies dat de Nationale Loterij leed tijdens de eerste lockdown, toen de verkoop van loterijspelen in warenhuizen en drogisterijen werd stilgelegd. Een tijdelijk verlies, dat in de maanden daarna grotendeels werd goedgemaakt door de stijgende verkoop van fysieke krasbiljetten, licht stijgende inkomsten uit de Lotto en meer spelers die de Nationale Loterij vonden op het internet (+20 procent).

Gokken op smartphone zit in de lift

Daardoor bleef de omzet van de Nationale Loterij in 2020 nagenoeg stabiel in vergelijking met het recordjaar 2019. De ruim 6 miljoen Belgen die een gokje waagden, zetten in het coronajaar 2020 in totaal 1,436 miljard euro in op de gokspelen van de Nationale Loterij. Dat is amper 6 miljoen euro minder dan het jaar voordien, maar voor het eerst in jaren wel een lichte daling.

Toch is het volgens de ceo van de Nationale Loterij niet zo dat de gokspelen op het internet (die nu al ruim 1,26 miljoen Belgen kunnen verleiden) hebben ‘geprofiteerd’ van de coronapandemie, al stegen de inkomsten uit internetverkoop daardoor wel sneller dan de verkoop van loterijspelen via het klassieke retailkanaal. Het is bovendien opvallend dat gokken via smartphone en tablet nu al goed is voor ruim de helft van de internetinkomsten.

Gezocht: nieuwe verkooppunten

Het gros van de inkomsten komt echter nog altijd uit de ruim 7.700 fysieke verkooppunten, die goed zijn voor 77 procent van alle gokopbrengsten bij de Nationale Loterij. De voornaamste sterkhouder zijn nog altijd de vele dagbladhandelaars. Die zijn weliswaar met steeds minder, maar blijven goed voor de helft van alle inkomsten.

Om die omzet veilig te stellen, gaat de Nationale Loterij dit jaar bewust op zoek naar extra fysieke verkooppunten. Daarbij ligt volgens ceo Jannie Haek alles op tafel: van het verkopen van loterijspelen in bakkerijen of bij slagers (food) tot in cafés, zoals in Frankrijk of Italië gebeurt (horeca). ‘Ik sluit niets uit. Het belangrijkste is de kwaliteit van de nieuwe verkooppunten’, bleef Haek desgevraagd op de vlakte over de richting en de omvang van de aangekondigde uitbreidingsplannen.

EuroMillions grootste tegenvaller

Opmerkelijk ook: EuroMillions bleek het meest covid-19-gevoelige spel in het aanbod van de Nationale Loterij. De verklaring daarvoor ligt bij de jackpots, die niet het niveau gehaald hebben van 2019. Door het coronavirus zag de Spaanse loterij zich gedwongen gedurende meerdere maanden af te haken, waardoor ook andere landen begonnen te twijfelen. Voor het eerst sinds lang had België vorig jaar ook geen enkele winnaar van de jackpot van EuroMillions.

Over de evolutie van Score, de sportgokactiviteit van de Nationale Loterij, wou Haek geen details vrijgeven. Al gaf hij wel aan dat deze ‘nicheactiviteit’ in een apart filiaal werd ondergebracht binnen het bedrijf en dat er onlangs een contract werd afgesloten met een nieuwe leverancier.

200 miljoen naar goede doelen

Nog dit: In 2020 hebben 94.146.632 winnaars 817.587.974 euro onder elkaar verdeeld. Uit de inkomsten die dat genereert, betaalt de Nationale Loterij zoals elk jaar 135 miljoen euro monopolierente aan de staat en zal het 200 miljoen aan subsidies uitdelen aan goede doelen. Dat laatste is een stijging met 15 miljoen euro ten opzichte van de voorgaande jaren.