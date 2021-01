Noord-Korea heeft donderdagavond tijdens een militaire parade in de hoofdstad Pyongyang een nieuwe ballistische raket getoond die vanaf een onderzeeër kan worden afgevuurd. Het zou een boodschap zijn aan de nieuwe president van de VS.

Staatspersbureau KCNA had het zelfs over ‘het krachtigste wapen ter wereld’. Er werden ook raketwerpers en tanks getoond bij de parade, die het slotstuk vormde van een congres van de Arbeiderspartij. Tijdens dat congres had Kim Jong-Un de VS zijn ‘grootste vijand’ genoemd en kondigde aan dat zijn land de nucleaire afschrikking zou versterken.