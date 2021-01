‘Voor de zomer willen we zeker elke Vlaming minstens één prik geven’, klonk minister-president Jam Jambon bijzonder hoopvol eerder deze week. Wat moet u weten over uw nakende vaccinatie?

1. Wanneer word ik gevaccineerd?

Na de woonzorgcentra en het zorgpersoneel, die nu al volop worden gevaccineerd, is het in eerste instantie de beurt aan 65-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen. Maar de regering wacht nog altijd op een advies over wat die essentiële functies nu precies zijn. Onder meer de veiligheidsdiensten en het onderwijs zouden daartoe kunnen behoren. Daarna volgt de brede bevolking. De taskforce had de start eerst vastgelegd op de maand juni, maar dat zou met de extra levering van vaccins vervroegd kunnen worden.

2. Hoe brengen ze mij op de hoogte van mijn prik?

De regering gaf woensdag al aan dat de uitnodiging om u te laten vaccineren via brief, sms of mail kan binnenlopen. Daarin zal de plaats, de datum en het uur staan waarop u zich kunt laten vaccineren. De overheid geeft aan dat de burgemeesters die uitnodigingen kunnen ‘aanvullen’ en dat ze de registraties ook moeten opvolgen. Dat veroorzaakt nu al verwarring. Als inwoners hun afspraak willen omboeken, bijvoorbeeld door werk of familiale verplichtingen, zullen de lokale besturen dat moeten regelen. Er wordt ook verwacht dat ze alle eventuele vragen van burgers kunnen beantwoorden, maar daarvoor hebben ze (nog) geen toegang tot de nodige medische informatie.

3. Waar moet ik zijn voor mijn prik?

Uiterlijk vrijdagmiddag moet de lijst met vaccinatiecentra rond zijn. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) maakt zich sterk dat Vlaanderen in totaal tussen de tachtig en honderd centra zal tellen. Een voorlopig overzicht vindt u hieronder:

4. Maak ik kans op thuisvaccinatie?

De overheid beseft dat niet iedereen tot in een vaccinatiecentrum zal geraken en biedt daarom ook de mogelijkheid tot thuisvaccinatie. De criteria daarvoor zijn voorlopig nog redelijk ruim, zoals een hoge leeftijd, bedlegerigheid of dementie. Ook dat zullen de lokale besturen in goede banen moeten leiden. In een latere fase is het overigens ook de bedoeling om ter plaatse in bedrijven te gaan vaccineren.

5. Wat met mensen zonder papieren?

De burgemeesters polsten ook wat de ­aanpak is voor het vaccineren van mensen zonder verblijfspapieren. De overheid moest daar het antwoord schuldig op blijven. Dat moet nog worden ‘uitgeklaard’ op federaal niveau.

6. Is het verplicht?

Neen. Het kan ook niet worden verplicht door de werkgever. Het wordt wel sterk aangeraden om je te laten vaccineren, niet alleen om hen te beschermen die niet in aanmerking komen voor een vaccin (bijvoorbeeld zwangere vrouwen of kankerpatiënten met een verzwakt immuunsysteem), maar ook omdat minstens zeventig procent van de bevolking gevaccineerd moet zijn, willen we het virus doen uitdoven.

7. Hoeveel zal het kosten?

Niets. Het vaccin is voor iedereen gratis.

8. Welk vaccin zal ik krijgen en kan ik kiezen?

Momenteel worden enkel de vaccins van Pfizer/BioNTech toegediend, vanaf maandag zal ook het Moderna-vaccin worden ingezet. Het volgende vaccin dat wacht op goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is dat van AstraZeneca en Oxford. Johnson & Johnson zal wellicht in februari een officiële aanvraag tot goedkeuring van zijn coronavaccin indienen bij het EMA. Als vaccins verschillen in hun werkzaamheid bij de ene of andere groep, zal de vaccinwerkgroep bepalen wie best welk ­vaccin krijgt. De patiënt zal voorlopig niet zelf mogen kiezen welk vaccin hij/zij wenst te krijgen.

9. Hoe wordt bijgehouden of ik een spuitje gehad heb?

Het coronavaccin wordt geregistreerd in het registratiesysteem VaccinNet. Dat systeem wordt al jaren gebruikt in Vlaanderen, en wordt momenteel ook in de andere deelstaten op punt gezet. ‘VaccinNet Plus is onderdeel van eHealth, en voldoet dus aan alle privacyvereisten’, zeggen de experts. ‘De data worden niet doorgestuurd. Enkel geanonimiseerde data kunnen gebruikt worden voor surveillance.’ Wie nieuwsgierig is kan nu alvast een kijkje nemen op mijngezondheid.be. Op die site zal je dan snel zelf zien dat je het vaccin gekregen hebt.

10. Ik ben zwanger, kan ik worden gevaccineerd?

Voorlopig worden zwangere vrouwen uitgesloten omdat er nog niet voldoende data beschikbaar is over de effecten op hun zwangerschap en ongeboren kind. Ook minderjarigen komen voorlopig niet in aanmerking omdat er nog geen duidelijkheid is of de vaccins die nu beschikbaar zijn voldoende werkzaam zijn bij (jonge) minderjarigen. Voor jongeren boven de zestien jaar met een chronische aandoening is het vaccin van Pfizer/BioNTech wel een optie: het EMA heeft dat goedgekeurd vanaf die leeftijd.