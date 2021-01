Dakar: historische veertiende eindzege voor Stéphane Peterhansel

Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Works Buggy) heeft vrijdag de Dakar bij de wagens gewonnen, 30 jaar na zijn eerste eindzege in 1991 bij de motoren. Voor de Fransman is het zijn 14e eindzege, zijn achtste bij de wagens.

In de jaren 90 won Peterhansel ook al zes keer de Dakar bij de motoren. Bovendien is hij de eerste rijder die erin slaagt om de Dakar op drie verschillende continenten te winnen: Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) eindigde als tweede, voor Carlos Sainz (MINI John Cooper Works Buggy).

De slotetappe bij de wagens werd gewonnen door Carlos Sainz. De Spanjaard was 2:13 sneller dan Nasser Al-Attiyah, op korte afstand gevolgd door Stéphane Peterhansel. Voor X-Raid en MINI is het de tweede opeenvolgende zege in de Dakar. Vorig jaar won Carlos Sainz, die dit jaar tevreden moest zijn met de derde plaats.

Tussen 1991 en 1998 won Peterhansel bij de motoren zes keer de Dakar in Afrika. Vervolgens won hij bij de wagens acht keer de Dakar, drie keer in Afrika, vier keer in Zuid-Amerika en vrijdag voor het eerst in Saudi-Arabië.

Stéphane Peterhansel kwam na de tweede etappe aan de leiding en stond die niet meer af. Nasser Al-Attiyah won zes etappes, maar kwam het tijdverlies van 11:54 in de eerste etappe nooit te boven. In totaal reed de Qatarees in deze Dakar 16 keer lek. Peterhansel won één etappe, de negende. Hij deelde Al-Attiyah een uppercut uit en reed hem op 12:00. Vanaf dat moment lag de Dakar bij de wagens in zijn definitieve plooi.

Benavides juicht bij motoren

Kevin Benavides (Honda) heeft zich vrijdag verzekerd van de eindwinst bij de motorrijders in de 43e Dakar. De 32-jarige Argentijn haalde het voor de Amerikaanse titelverdediger Ricky Brabec (Honda) na afloop van de 12e en laatste etappe over 447 km tussen Yanbu en Jeddah in Saudi-Arabië, waarvan 200 km tegen de klok.

De zege in de slotrit ging naar Brabec, die aan de meet een voorsprong had van 2:17 op Benavides.

Sam Sunderland, die in 2017 de Dakar won, verscheen als nummer drie op het eindpodium in Jeddah.