OH Leuven pakt opnieuw uit met opvallende transfer: Siebe Schrijvers komt over van Club Brugge

OH Leuven heeft opnieuw uitgepakt op de transfermarkt. De Leuvenaars plukten Siebe Schrijvers (24) weg bij Club Brugge. Bij blauw-zwart had de aanvaller dit seizoen nog maar drie basisplaatsen verzameld. In Leuven willen ze de transfer vooralsnog wel nog niet bevestigen.

Schrijvers ruilde in 2018 zijn jeugdclub Genk, voor wie hij meer dan honderd keer uitkwam, voor Club Brugge. Bij blauw-zwart maakte hij onder Ivan Leko een goed debuutseizoen door met twaalf goals en vijf assists, maar toen diens opvolger Philippe Clement de club in 2019/2020 naar de titel loodste, werd er al veel minder beroep op hem gedaan. In het huidige seizoen zit Schrijvers aan drie basisplaatsen en tien invalbeurten voor Club Brugge. Daarin was hij goed voor drie assists.

Voor de Leuvenaars is het al de derde spraakmakende transfer deze winter. De voorbije weken trokken ze al Leicester-legende Andy King aan en namen ze Filip Benkovic, een Kroatische international waar de Engelsen in 2018 nog 15 miljoen voor betaalden, tot het einde van het seizoen over van Leicester.