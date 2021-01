Nicole Phelps vreest haar man Michael kwijt te raken aan depressie: “Ik weet niet wat ik zou doen zonder jou”

Nicole Phelps (35), de vrouw van olympische zwemlegende Michael (35), vreest haar man te verliezen aan de depressie waar hij al jarenlang onder lijdt. Dat zegt ze in het Amerikaanse magazine TODAY.

De vrouw van de meest gedecoreerde olympiër aller tijden zegt dat de dood van basketlegende Kobe Bryant begin 2020 haar aan het denken heeft gezet. “Nadat Vanessa Bryant (de vrouw van Kobe, nvdr) Kobe verloor, kon ik alleen maar naar Michael kijken en zeggen: ‘kunnen we je alsjeblieft helpen’? Want ik weet niet wat ik zou doen als ik jou kwijtraak”, is Nicole Phelps openhartig.

Enkele weken eerder al had Michael Phelps in een gesprek met hetzelfde magazine toegegeven dat zijn depressie niet enkel zwaar was voor hemzelf, maar woog op de hele familie. “Nicole houdt van me en wil helpen. Ze wil dat ik beter word. Maar ze heeft het zelf moeilijk. Zij heeft ook steun nodig. Ik weet dat dit zwaar is voor haar”, zei hij.

“Vroeger dacht ik: ‘Ik kan hem beter maken, ik kan zijn therapeut zijn. Ik kan zijn wat hij nodig heeft’”, aldus Nicole Phelps. “Maar ik heb geleerd dat je je niet verantwoordelijk kunt voelen voor hoe ze zich voelen, ongeacht hoe graag je dat wil.” Mevrouw Phelps ziet nu zelf een therapeut om haar te leren omgaan met de situatie. “Het is een steun voor me en het helpt me met allerlei zaken. Maar het voorziet me vooral van manieren om Michael echt te kunnen helpen.”

Phelps stopte met zwemmen na de Olympische Spelen van Rio in 2016 en veroverde in zijn hele carrière liefst 28 olympische medailles. Drie jaar geleden gaf hij voor het eerst toe dat hij worstelt met mentale problemen en als gevolg daarvan al aan zelfdoding heeft gedacht.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be