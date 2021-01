OH Leuven pakt opnieuw uit met straffe transfer: Siebe Schrijvers komt over van Club Brugge

OH Leuven heeft opnieuw uitgepakt op de transfermarkt. De Leuvenaars plukten Siebe Schrijvers (24) weg bij Club Brugge. Bij blauw-zwart had de aanvaller dit seizoen nog maar drie basisplaatsen verzameld. In Leuven willen ze de transfer vooralsnog wel nog niet bevestigen.

Voor de Leuvenaars is het al de derde spraakmakende transfer deze winter. De voorbije weken trokken ze al Leicester-legende Andy King aan en namen ze Filip Benkovic, een Kroatische international waar de Engelsen in 2018 nog 15 miljoen voor betaalden, tot het einde van het seizoen over van Leicester.