België scherpt regels voor reizigers van buiten EU aan

Ons land scherpt de regels aan voor reizigers die met de bus of trein vanuit landen buiten de EU naar België komen. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

De regels voor reizigers die per boot of vliegtuig naar België reizen, gelden voortaan ook voor reizigers die met de bus of trein vanuit landen buiten de EU en buiten de Schengenzone naar ons land komen.

Meer bepaald moeten reizigers het PLF-document invullen, ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België. Daarnaast moeten reizigers die uit een rode zone komen en die hun hoofdverblijfplaats niet in ons landen hebben, een negatieve PCR-test voorleggen voor binnenkomst. Nagenoeg heel Europa is een rode zone.

Woensdag pleitte Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) ook voor strengere regels voor reizigers het Verenigd Koninkrijk. Hij wil dat alle reizigers uit het VK in quarantaine gaan en zich laten testen, ongeacht de duur van de reis of het doel. Ook de wetenschappers pleiten daarvoor.

De vraag is echter hoe wijdverspreid de Britse variant al is in België. Intussen zijn al tientallen gevallen gedetecteerd, ook bij mensen zonder reisgeschiedenis. Volgens viroloog Marc Van Ranst zijn ‘honderd keer’ meer mensen met zo’n variant besmet. Achter de schermen wordt ook gewerkt aan plannen voor een nieuwe lockdown. Het sluiten van niet-essentiële winkels ligt op tafel. Het gemiddelde besmettingscijfer per dag tussen 5 en 11 januari lag met 2.085,7 gevallen 24 procent hoger dan de voorgaande periode van zeven dagen.