Daags nadat de fans hem op de training van de beloften kwamen toespreken en zeiden dat hij niet meer welkom was, is Didier Lamkel Zé (24) toch weer aangesloten bij de A-kern. Na zijn excuses van vorige week was dat ook de bedoeling, dat hij op termijn toch weer een kans zou krijgen. En dus meldde de Kameroener zich vrijdagochtend op de club en in de kleedkamer.