Regering Rutte lijkt nog kort voor de verkiezingen te vallen

De Nederlandse regering beslist later vandaag op een ministerraad of ze aftreedt. Wellicht zet de Rutte III er omwille van de toeslagenaffaire een punt achter, maar blijft de regering wel demissionair aan tot de verkiezingen van maart.

De regering van Mark Rutte (VVD) wordt al een hele tijd achtervolgd door de toeslagenaffaire. De zaak draait rond zowat 26.000 ouders die onterecht werden beschuldigd van fraude met de toeslag voor kinderopvang. Door de harde fraudeaanpak bij de belastingdienst, die tienduizenden euro’s terugvorderde, kwamen duizenden mensen in financiële problemen terecht.

Een commissie die de affaire onderzocht, concludeerde dat de vele duizenden ouders die slachtoffer werden ‘ongekend onrecht’ is aangedaan. De afgelopen dagen werd de roep richting regering om op te stappen steeds luider.

Zelf wou de liberale premier Mark Rutte (VVD) donderdag nog geen officiële uitspraken doen, noch als regeringsleider, noch als boegbeeld van zijn partij. De voormalige minister van Sociale Zaken Lodewijk van Asscher liet gisteren wel al weten op te stappen als lijsttrekker van de PvdA. Oppositiepartij GroenLinks wil woensdag een vertrouwensstemming vragen, mocht Rutte niet zelf opstappen.

Verkiezingen en corona

Een eventuele val van de regering zal normaal gezien niet leiden tot vervroegde verkiezingen. In Nederland vinden sowieso Tweede Kamerverkiezingen plaats op 17 maart. Bij een ontslag zal de regering, in volle coronacrisis, wel langer in lopende zaken blijven.

Op een persconferentie over de coronacrisis liet Rutte maandag wel uitschijnen dat zelfs al zou zijn regering opstappen ze wel nog volheid van bevoegdheden zou behouden over het aanpakken van de pandemie.