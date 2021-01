NBA. Ex-Giant Jae’Sean Tate lukt zijn eerste double-double, Nikola Jokic schittert nog maar eens bij Denver

Rookie Jae’Sean Tate lukte zijn eerste double-double in de NBA en bij Houston Rockets. De 25-jarige en 1m93 grote forward, die in 2019 met Antwerp Giants de Belgische Cup won en brons veroverde in de Champions League, maakt een debuut door de grote poort in de NBA. In de eerste wedstrijd zonder superster James Harden (transfer naar Brooklyn Nets) stond hij maar liefst 33 minuten op het parket. Met 13 punten, 5 rebounds en 10 assists leidde hij de Houston Rockets in de “Battle of Texas” naar de winst (105-109) tegen San Antonio Spurs.

Christian Wood (27 punten, 15 rebounds) was de absolute uitblinker bij Houston. Met 4 op 10 staan de Rockets niet meer op de laatste plaats in de Western Conference.

De 25-jarige en 2m11 grote Serviër Nikola Jokic lukte dan weer zijn vijfde triple-double van het seizoen in de NBA. Met 23 punten, 14 rebounds en 10 assists stuwde Jokic Denver Nuggets versus Golden State Warriors naar de 114-105 winst. Stephen Curry was bij de Warriors goed voor 35 punten, 11 rebounds en 4 assists. Denver en Golden State staan met 6 op 12 op een gedeelde zevende stek in de Western Conference.

In de Eastern Conference won Philadelphia 76’ers met 125-108 van Miami Heat. Shake Milton (31 punten, 7 assists), Gabe Vincent (21 punten, 8 assists) en de met een triple-double uitpakkende Ben Simmons (10 punten, 10 rebounds, 12 assists) waren de sterkhouders. De Sixers staan met 9 op 13 op de tweede stek in de Eastern Conference. Miami Heat is met 4 op 10 elfde.

