Witte ‘deken’ was van korte duur, zaterdag mogelijk weer sneeuw

Het dunne laagje sneeuw van gisteren was mooi, maar van korte duur. Bijna nergens bleef het liggen én het zorgde voor heel wat gladheid op de baan. Wie vandaag de baan op moet, is best voorzichtig. Want vrijdagochtend zal het overal vriezen, al blijft het wellicht droog.

Wie droomt van meer sneeuw, zal tot zaterdag moeten wachten. Het is dan ’s ochtends bar koud met overal vorst. Overdag zijn er nog enkele opklaringen mogelijk, maar tegen de late namiddag bereikt een storing, met wellicht sneeuw, het westen. Ook tegen de avond wordt in vele streken nog sneeuw verwacht.

In de loop van de nacht naar zondag gaat de sneeuw ten noorden van Samber en Maas over in smeltende sneeuw en regen, maar wordt het daarna ook geleidelijk droger. In het oosten van het land blijft het sneeuwen. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten, draaiend naar het zuiden. Aan de kust wordt de wind vrij krachtig.