Popsterren verkopen massaal muziekrechten

Mick Fleetwood, de mede-oprichter van de popgroep Fleetwood Mac, verkoopt de ­muziekrechten op 300 liedjes aan de Duitse muziekuitgever BMG, ­inclusief hits als ‘Go your own way’ en ‘The chain’.

De Duitsers mogen voortaan alle royalty’s incasseren op deze liedjes. En dit telkens ze op de radio ­gespeeld worden, ­gestreamd worden of in films of ­videogames opduiken.

Fleetwood Mac is de laatste in een lange rij van popsterren die hun songcatalogus in de uitverkoop zetten, meldt de krant Financial Times. De voorbije weken sloten ook al Shakira, Bob Dylan en Neil Young een gelijkaardige, lucratieve deal.

Betrouwbaar inkomen

De voorloper in de recente run op ­muziekrechten is Hipgnosis Songs Fund, een fonds dat beheerd wordt door Merck Mercuriadis, de voormalige manager van Elton John en Pet Shop Boys. Hipgnosis Songs Fund haalde twee jaar geleden 1,4 miljard dollar op bij een beursgang in Londen. Het voornaamste verkoopargument? Hits genereren een betrouwbare inkomensstroom omdat streamingdiensten zoals Spotify en apps als Tiktok steeds ­populairder worden.

Mercuriadis kocht ook al de rechten van Blondie-zangeres ­Debbie Harry en Mark Ronson. Maar hij is niet alleen. In december nam Universal Music Publishing Group nog de volledige muziek­catalogus van Bob Dylan over.