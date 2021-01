Culturele activiteitenpremie van Jambon nu al uitgeput

Op amper twee maanden tijd werd 35 miljoen ­euro verdeeld over liefst 12.000 aanvragers.

Om artiesten aan het werk te houden tijdens de tweede lockdown, lanceerde minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) in november de culturele activiteitenpremie: de 35 miljoen euro daarvoor kwam uit het noodfonds om cultuurhuizen de eerste lockdown te doen overleven, maar werd toen niet uitgegeven.

De aanvraagdrempel werd erg laag gehouden: er konden subsidies aangevraagd worden tussen 2.000 en 20.000 euro en het departement Cultuur zou die snel uitkeren volgens het principe first come, first served. De premie werd gretig aangevraagd, waardoor het budget al na twee maanden is uitgeput. Zo’n 12.000 aanvragers ontvangen elk gemiddeld 3.000 euro. Grote producties kan je daar niet mee opzetten, maar het kan een impuls zijn voor een podcast, livestream of ander online project, nu livecultuur nog op een laag pitje staat.

In de cultuurcommissie van het Vlaams Parlement vroegen oppositieleden Katia Segers (SP.A) en Staf Pelckmans (Groen) zich af of er wel voldoende controle gebeurt op die uitgekeerde subsidies. Ook Orry Van de Wauwer (CD&V) had vragen over de procedure: ‘Beter uitgewerkte projecten die mogelijk nog zouden volgen, krijgen geen middelen meer, gewoon omdat ze later zijn ingediend, zonder dat er een inhoudelijke of kwalitatieve beoordeling is geweest.’

Jambon reageerde dat hij ‘geen heksenjacht’ wil organiseren, maar dat de aanvragers de premie wel moeten kunnen verantwoorden na afloop van hun activiteit, die moet plaatsvinden voor 31 mei. Ook voor toekomstige steunmaatregelen wil Jambon de planlast zo laag mogelijk proberen te houden.