Kanker velt tweede helft van Siegfried & Roy

In Las Vegas is illusionist Siegfried Fischbacher overleden, bekend van het duo Siegfried & Roy.

Acht maanden nadat de illusionist Roy Horn aan covid-19 is overleden, is ook zijn levens- en professionele partner Siegfried Fischbacher overleden.

Geen goochelshow hield het langer uit in Las Vegas dan Siegfried & Roy, of werd meer synoniem met de kitsch en suspense van de gokstad. De Duitsers leerden elkaar in 1957 kennen op een cruiseschip waar Horn als steward werkte. Fischbacher had er een show als illusionist. Horn, die kind aan huis was in de zoo van vrienden, bracht het tweede ingrediënt aan van Siegfried & Roy: exotische dieren, vooral zeldzame witte tijgers en leeuwen. Ze smokkelden een jachtluipaard aan boord en werden prompt ontslagen, maar de stunt leverde hen een contract op bij een ­Amerikaanse cruisemaatschappij.

Minder nachtclub, meer arena

Rond 1970 belandde het duo in Las Vegas, waar hun lasers, rookmachines en spectaculaire illusies de toon zetten voor een nieuw soort spektakel, minder nachtclub, meer stadion. Ze gingen er niet meer weg en kregen in 1998 de Amerikaanse nationaliteit. In een tropische tuin in The Mirage, het casino waar ze dertien jaar lang de vaste act waren, en de 35 hectaren rond de haciënda waar ze woonden, hielden ze tientallen katachtigen. Dat leverde hen verrassend weinig kritiek op van ­activisten.

Dat het gevaar in de shows reëel was, bleek in oktober 2003. De tijger Mantecore greep Horn bij de nek en sleepte hem de scène over voor een medewerker hem kon bevrijden. Door het bloedverlies kreeg Horn een beroerte. Het duo zei aanvankelijk dat Mantecore Horn niet had aangevallen, maar probeerde te beschermen toen hij onwel werd. Tijdens de revalidatie bleek dat Horn nooit meer zou kunnen ­terugkeren naar het podium. Het duo deed nog een laatste optreden in februari 2009. In 2010 trokken ze zich definitief uit de showbizz terug op hun domein. Daar overleed Fischbacher woensdag aan ­pancreaskanker. Hij werd 81.