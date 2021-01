Bart De Pauw dagvaardt VRT om schadevergoeding van 12 miljoen te krijgen. De VRT weigerde die te betalen, hierdoor wordt de openbare omroep over tien dagen gedagvaard, waardoor het tot een proces zal komen.

12 miljoen euro, zoveel eiste het gezin van televisiemaker Bart De Pauw als schadevergoeding van de VRT in oktober vorig jaar. De Pauw spreekt van ‘een karaktermoord’ omdat hij volgens hem onterecht enorm veel inkomensverlies heeft geleden. Toenmalig ceo van de VRT Paul Lembrechts zette de samewerking met Koeken Troef!, het productiehuis van De Pauw, abrupt stop op basis van het dossier dat de preventieadviseur van de openbare omroep had opgesteld na getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag.

De Pauw zelf omschrijft die als ‘twee twijfelachtige meldingen over beweringen van meer dan tien jaar geleden’. Maar de openbare omroep ging niet in op de eis tot schadevergoeding, waardoor ze over tien dagen voor de rechter moet verschijnen.

Bart De Pauw (52) presenteerde zich donderdagmiddag op de eerste dag van het langverwachte proces. De Pauw moet zich verantwoorden voor belaging en ‘elektronische onrust’. Hij stuurde grote aantallen ongepaste sms’en naar meerdere vrouwen. ­Vorige week traden ­negen vrouwen die zich burgerlijke partij gesteld hebben naar voor, maar de zaak bedraagt klachten van zeker dertien vrouwen.

• Niet negen, maar dertien vrouwen in dossier-De Pauw

Het gaat om vier bekende actrices – Maaike Cafmeyer, Lize Feryn, ­Liesa Naert en Ella-June Henrard – en vijf onbekende vrouwen: Cathérine ­Ongenae (49), kleedster en actrice bij Het geslacht De Pauw, programmamaker Dymphne Poppe (32), styliste Ellen Lloyd (34), redactrice Jenka Van de Voorde (27) en stagiaire ­Helena De Craemer (27). De vier andere vrouwen zouden vooral achter de schermen actief zijn.