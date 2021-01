Tien vaccinatiecentra in Brussel, 54 in Wallonië

Het Brussels Gewest opent tien vaccinatiecentra die goed zijn voor een maandelijkse capaciteit van 375.000 vaccins. Wallonië gaat 54 vaccinatiecentra inrichten om vanaf maart op grotere schaal mensen in te enten met een coronavaccin.

Het Brussels Gewest opent tien vaccinatiecentra. Het beoogt een maandelijkse capaciteit van 375.000 vaccins. Het doel is om 70 procent van de Brusselse bevolking te vaccineren. ‘Met deze vaccinatiestrategie beschikt het Brussels Gewest over een ambitieus en coherent plan om een einde te maken aan de zeer moeilijke periode die we meemaken’, stelt Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo).

De tien centra worden geleidelijk geopend. Begin februari openen vier centra: op de Heizel en in de testcentra van Pacheco, Vorst en Schaarbeek. Begin maart komen daar nog zes centra bij: het Parlementarium in Elsene, het Militair Hospitaal in Laken, centra in Molenbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Anderlecht en een tiende centrum in het zuiden van het gewest.

Vanaf maart moet de maximale capaciteit van 375.000 vaccinaties per maand bereikt worden. Daarvoor zijn 350 VTE (voltijdse banen) nodig, waarvan 15 artsen en 75 verplegers. Het grootste centrum wordt dat van de Heizel in Paleis 1 met een capaciteit van 40.000 vaccins. De centra van Pacheco, Vorst, Molenbeek en Schaarbeek hebben een capaciteit van 20.000 vaccins. De centra die vanaf februari openen, zullen in een eerste fase het zorgpersoneel in de eerste lijn vaccineren. Nadien worden de centra toegankelijk voor het grote publiek.

De vaccins worden opgeslagen in een centrale stock (HUB) in het centrum van Pacheco.

Wallonië richt 54 testcentra in

Wallonië gaat 54 vaccinatiecentra inrichten om vanaf maart op grotere schaal mensen in te enten met een coronavaccin. Dat heeft minister-president Elio Di Rupo donderdag aangekondigd.

Net als in Vlaanderen wordt in Wallonië gestart met de vaccinatie van de bewoners en werknemers van de woonzorgcentra, het ziekenhuispersoneel en de eerstelijnszorgverleners. Ook de Waalse regering hoopt in maart te starten met het inenten van 65-plussers, risicopatiënten en mensen met essentiële beroepen.

Voor die fase voorziet Wallonië in totaal 54 centra, die vanaf mei ook dienst zullen doen voor de vaccinatie van het brede publiek. Waar de centra ingericht worden, zou binnen een tiental dagen bekend moeten zijn. ‘De mensen zullen uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren in centra dicht bij hun huis, en die toegankelijk zijn met het openbaar vervoer’, verzekerde minister van Gezondheid Christie Morreale.

‘We zijn begonnen met negen grote centra en 24 kleinere centra, daarbij rekening houdend met de toegankelijkheid en een aanbod dat goed is verspreid over het grondgebied. Daarnaast voorzien we ook 21 mobiele centra’ voor meer kwetsbare mensen, zo lichtte Yvon Englert van de Covid-19-cel van het Waalse Gewest toe.