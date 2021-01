Tekening van Kuifje levert recordbedrag van ruim 3 miljoen euro op

Een tekening in Oost-Indische inkt die Hergé voor de oorspronkelijke kaft van het album ‘De Blauwe Lotus’ (1936) maakte, is donderdag op een veiling in Frankrijk voor 2,6 miljoen euro verkocht. Dat staat op de website van het veilinghuis Artcurial.

Veilinghuis Artcurial in Parijs had de waarde tussen de 2 en 3 miljoen euro geschat, maar met de kosten erbij geteld, werd de tekening van Hergé voor 3,2 miljoen euro geveild. Dat is een absoluut record voor een striptekening.

De tekening werd destijds door uitgeverij Casterman geweigerd als omslag voor ‘De Blauwe Lotus’ omdat de gebruikte vierkleurentechniek volgens de uitgever te duur was. Op de tekening is Kuifje te zien in een Aziatische vaas naast een grote rode draak, geflankeerd door zijn hondje Bobbie.

Het werk van de in 1983 overleden Belgische illustrator Georges Remi, beter bekend als Hergé, lag jaren in een la. Hij had het aan Jean-Louis Casterman gegeven, een erfgenaam van de uitgever. Die had tot zijn dood aanbiedingen van belangstellende kopers afgewezen.

Het eerste Kuifje-album met succes

De naam van de koper is niet bekendgemaakt. Volgens het veilinghuis, dat donderdag een honderdtal loten uit de wereld van Kuifje verkocht, is het bedrag een wereldrecord voor geveilde voorwerpen uit de stripwereld. Een dubbele schutpagina uit een Kuifje-album ging in 2014 voor 2,52 miljoen euro onder de hamer.

‘De Blauwe Lotus’ was ‘het eerste Kuifje-album dat echt succes had: een stevig scenario en ook de eerste illustraties in kleur voor buitentekstplaat’, aldus Artcurial. In dit vijfde avontuur van de stripheld ‘tracht Kuifje de internationale opiumhandel te ontmantelen in een land waarover hij niets weet, China’.